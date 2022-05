Congo-Brazzaville: Sécurité civile - Près de douze mille interventions réalisées en 2021

Les services de sécurité civile ont secouru près de douze mille personnes l'année dernière, selon le rapport présenté le 18 mai à Brazzaville.

En se référant aux données, il y a eu 10 548 secours à victimes, dont 3 958 interventions ordinaires et 6 590 concernant les examens d'Etat et concours, soit 86,18% ; 556 opérations diverses, soit 4,54% ; 485 incendies, soit 3,96% ; 480 assistances à personnes, soit 3,93% ; 168 accidents de circulation, soit 1,37% ; 02 risques technologiques, soit 0,02%.

Outre le secourisme ou prompt secours, qui constitue la base des secours d'urgence aux personnes qui regroupe le secours à victime et l'assistance à personne, la couverture sanitaire des examens d'Etat et concours nécessitant une attention particulière, 6 590 personnes ont fait l'objet d'une prise en charge médicale sur place, en l'occurrence les candidats et les personnels commis à la surveillance et à la sécurisation des épreuves.

S'agissant de toutes les localités où est implantée la sécurité civile, le chef de cabinet par intérim du commandant de la sécurité civile, le commandant de police Aristide Bruno Loka, a indiqué que les interventions réalisées à Brazzaville sont plus importantes que celles des autres départements, avec 59%.

L'évolution de l'activité opérationnelle sur l'échelle des quatre dernières années traduit une augmentation exponentielle annuelle des interventions de la sécurité civile. A titre d'illustration, en 2017 elles s'établissent à 1 427 ; 7 545 en 2018 ; 9 974 en 2019 ; 1 3891 en 2020, année marquée particulièrement par la sollicitation du service santé de la sécurité civile pendant le confinement et sous le règne du couvre-feu, dictée par la stratégie de riposte nationale contre la pandémie de covid-19.

D'autres activités ont été réalisées par le service santé, notamment du 25 mars au 31 décembre 2021, date de lancement de la vaccination, 12 596 personnes ont été vaccinées contre la covid-19 au site du centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville, parmi lesquelles 7 599 agents de la Force publique (dont 42 retraités) et 4997 civils. Cette action a été appuyée par la sensibilisation de la population à l'importance de la vaccination, à travers des dispositifs sonores installés sur les véhicules de la sécurité civile.

Dans le cadre de la mission multinationale intégrée pour la stabilisation en République centrafricaine, un médecin et deux infirmiers du commandement de la sécurité civile ont fait partie de l'antenne médicale de la septième unité de police constituée du Congo. Aussi, le poste médical avancé de l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville, destiné à la prise en charge médicale urgente des passagers et autres personnes en détresse, est placé sous la responsabilité du service de santé du commandement de la sécurité civile.

En perspective, dans le cadre de la poursuite de la politique de déconcentration et de décentralisation des structures de la sécurité civile, le ministère de la Sécurité et de l'Ordre public a prévu l'ouverture de nouvelles directions départementales et de nouveaux centres de secours.