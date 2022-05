Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Yves Moundelé-Ngollo prône l'unité des filles et fils d'Ongogni

Le candidat investi du Parti congolais du travail (PCT) dans la circonscription électorale unique d'Ongogni, dans le département des Plateaux, Yves Fortuné Moundélé-Ngollo Ehourossia, a appelé les ressortissants de cette localité à Brazzaville à l'unité.

Au cours d'une rencontre citoyenne, le suppléant de l'actuel député d'Ongogni, Jean Jaurès Ondelé, s'est officiellement présenté aux ressortissants de cette sous-préfecture. Devant les filles et fils de la contrée, il a officialisé la validation de sa candidature par le comité d'investiture du PCT et présenté son suppléant pour les élections législatives des 4 et 10 juillet prochain.

Yves Moundelé-Ngollo Ehourossia entend, en effet, mettre un terme à la division et aux querelles inutiles qui ont longtemps pris corps à Ongogni. " Aujourd'hui, il a été question de se retrouver avec les ressortissants d'Ongogni vivant à Brazzaville pour les informer du fait que j'ai été investi candidat du PCT aux élections législatives de juillet prochain. Beaucoup ont entendu la nouvelle, mais il était question de les rencontrer, les rassurer et de demander leur bénédiction. Je leur ai dit que j'avais besoin qu'ils m'accompagnent afin que cette élection se passe bien mais aussi que demain nous nous rassemblions tous pour le développement de notre localité ", a expliqué Yves Moundelé-Ngollo Ehourossia.

Saisissant cette occasion, l'assistance a interpellé le candidat du PCT sur les problèmes qui minent le district d'Ongogni. Elle a insisté sur le développement des activités agricoles et l'unité qu'elle réclamen à cor et à cri. " Il est de nos coutumes que vous ne pouvez pas rentrer dans la forêt sans qu'on ne vous montre les pistes qu'il faut exploiter. Nous, en tant que diaspora d'Ongogni à Brazzaville, nous saluons cette initiative ", a déclaré un participant, demandant au futur élu d'être objectif et rassembleur.

Pour marquer leur adhésion à cette candidature, les ressortissants d'Ongogni ont organisé une collecte de fonds. Un geste qui est allé directement droit au cœur d'Yves Moundélé-Ngollo Ehourossia. " Les ressortissants d'Ongogni à Brazzaville ont chacun mis la main dans la poche pour me donner une partie de leur argent afin de relever le chalenge de la campagne électorale ; je suis touché par ce geste d'amour ", a-t-il conclu.