Afrique: Plus de 1500 participants et 200 entreprises attendus au forum de Dakar sur la finance islamique

Dakar — Plus de 1500 participants et 200 entreprises sont attendus au septième forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest qui se tiendra du 20 au 21 juin prochain à Dakar, a-t-on appris, ce mercredi, auprès des organisateurs.

"On attend à la cérémonie d'ouverture plus de 1500 participants et dans les plénières on attend pas moins de 200 entreprises aussi bien publiques que privées qui seront représentées", a révélé le président directeur général de l'Institut africain de la finance islamique (AIIF), Mouhamadou Lamine Mbacké.

Il intervenait mercredi, à Dakar, lors de la conférence de lancement du 7e forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest dont le thème principal est axé sur : "Le financement des grands projets d'infrastructures des pays de l'Afrique de l'Ouest".

Le Directeur général du Bureau opérationnel du suivi du Plan Sénégal émergent (BOS), Ousseyni Kane, et le directeur département Afrique de la Banque islamique de développement (BID) basé au Sénégal, Moussa Syllah, ont pris part à la rencontre.

Le président du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), le Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, est l'invité d'honneur du 7e forum sur la finance islamique qui se tiendra au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.

Le PDG de l'AIIF a annoncé qu'une vingtaine de pays de la sous-région, des pays du Golfe et beaucoup d'experts venant des pays occidentaux et du monde islamique prendront part à cet événement.

De même, a-t-il ajouté, les investisseurs classiques et les investisseurs privés, les partenaires au développement, les fonds d'investissements africains et internationaux et les acteurs des grands projets intéressés par les finances islamiques dans nos pays, prendront part au forum de Dakar.

"Ce Forum fera l'objet de deux plénières principales après la cérémonie d'ouverture qui sera présidée par le président de la République, Macky Sall", a indiqué Mouhamadou Lamine Mbacké.

Il a confirmé que beaucoup de domaines seront explorés lors de ce forum et parmi lesquels le secteur énergie-pétrole et gaz, l'eau et l'assainissement et les transports aériens et routiers.

La question sur la "Fin Tech islamique" avec pour but de favoriser l'emploi et les projets des jeunes dans le Mobile Money et le Système d'information islamique, entre autres, sera au cœur des discussions d'une des deux plénières.

Des rencontres B2B et une exposition décrivant les principaux produits de la finance islamique sont également prévues lors de ce septième forum international sur la finance islamique en Afrique de l'Ouest.

Saluant le sens et la pertinence du thème de ce 7e forum, le directeur général du Bureau opérationnel du Suivi du Plan Sénégal émergent (BOS), Ousseyni Kane, a reconnu que le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays africains, doit rattraper son retard infrastructurel important.

En ce sens, il a indiqué que la finance islamique offre aujourd'hui des opportunités pour aller plus vite dans le financement des infrastructures qui est souvent méconnu par les acteurs.

Il a également salué l'expertise avérée, formée par l'AIIF, et qui doit accompagner l'Etat du Sénégal pour la mobilisation des financements pour la réalisation des infrastructures.