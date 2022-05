Congo-Kinshasa: Le CNSA recommande à Mboso Nkodia de rechercher le consensus "sincère" sur la nouvelle loi électorale

Le Conseil National de suivi de l'Accord, (CNSA) recommande particulièrement au Président du Bureau de l'Assemblée Nationale, Christophe Mboso NKodia Pwanga, de rechercher le consensus sincère et le plus large possible sur la recherche du Consensus national sur la nouvelle loi électorale sous examen à l'Assemblée nationale.

Dans une correspondance signée par Olenga Nkoy, Président de cette structure, dont une copie est parvenue ce mercredi 18 mai à Radio Okapi, le CNSA encourage les députés nationaux à traiter cette question avec la plus grande attention toujours dans la recherche d'un consensus sincère afin d'éviter au pays des événements malheureux de nature à rompre la paix, chèrement acquise.

Il a également demander au président du Bureau de la Chambre Basse du parlement de tout faire pour obtenir ce consensus au risque d'assumer seul la responsabilité devant la Nation et l'histoire.

Cette lettre rappelle à l'intention des députés nationaux, que l'actuel Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi est un produit et le résultat d'une très longue lutte menée par son père et beaucoup d'autres de ses compagnons et compatriotes qui ont eu à verser de leur sang jusqu'au sacrifice suprême pendant plusieurs décennies pour un Etat réellement de droit.