Afrique de l'Ouest: Sahel - De plus en plus d'enfants dans les groupes armés

Les organisations de défense des droits de l'homme continuent d'alerter sur la présence de plus en plus d'enfants au sein de groupes armés au Sahel.

Human Rights Watch évoque cette semaine dans un rapport sur le Burkina Faso la question du recrutement des enfants au sein des groupes armés. Des enfants " âgés d'à peine 12 ans ", dont beaucoup armés de fusils d'assaut, auraient été vus dans les rangs des islamistes.

En septembre 2021 déjà, Amnesty international attirait l'attention sur le fait que le recrutement d'enfants par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans s'est accru au Niger.

Selon des témoins, ce groupe armé cible les garçons de 15 à 17 ans, voire plus jeunes.

Plus récemment en février 2022, un mémorandum visant à doter le Centre de Ressources en Droit International Humanitaire de Diakonia Mali a publié document faisant un survol exhaustif du cadre juridique applicable en termes de droit international humanitaire (DIH) sur la question du recrutement et de l'utilisation des enfants dans les conflits armés.

L'objectif était de contribuer au renforcement du cadre juridique national et internationa dans la perspectives de diminuer le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats au Mali et dans la région du Sahel.

Aly Tandian est professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, au Sénégal, et directeur du Groupe d'études et de recherches sur les migrations (GERM). Il a coordonné pour l'ONG Save the Children une étude dénommée Conflits au Sahel : les enfants abandonnés, l'histoire du recrutement illégal d'enfants par les groupes armés au Sahel. Il explique d'abord pourquoi il reste difficile de déterminer avec exactitude le nombre d'enfants associés aux groupes armés.