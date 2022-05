Burkina Faso: Institut supérieur privé polytechnique - Opération de charme auprès des lycéens

Le campus de l'Institut supérieur privé polytechnique (ISPP) de Kouritenga a abrité le 14 mai 2022 une journée portes ouvertes. L'objectif principal de l'activité, c'était de permettre au public, les élèves et les étudiants en particulier, de découvrir le cadre de l'institut, ses infrastructures et ses offres de formation.

L'ambiance était particulière samedi après-midi au siège de l'ISPP à Kouritenga. Il y avait surtout beaucoup d'élèves de la classe de terminale. Venus de différents établissements de la capitale, ils sillonnaient les différents stands tenus par les clubs de filières. Des étudiants très heureux de recevoir leurs petits frères et leurs petites sœurs, à qui ils parlent avec passion de leur institut et de leurs filières de formation. Très curieux, les lycéens ne tarissaient pas de questions. Les échanges se sont poursuivis au sein de l'amphithéâtre.

Le responsable de la communication et des relations extérieures de l'ISPP, Aziz Ouédraogo, a présenté ledit institut, qui a vu le jour en 1998, ses offres de formation, ses avantages, la vie estudiantine, etc. Cette présentation de l'ISPP en textes et en images a été appuyée par le témoignage d'un ancien étudiant de l'IFAG, avec qui l'ISPP est en partenariat. Les élèves, visiblement très séduits par les communications, ont également reçu quelques conseils pour réussir à leur examen, première condition s'ils veulent accéder à l'ISPP dès la rentrée prochaine.

Mais s'il y a une participante qui avait de bonnes raisons d'être plus heureuse que les autres, c'était bien Audrey Bila, élève en classe de terminale A à La Salle Badenya. A l'issue d'un tirage au sort, la future bachelière, si tout se passe bien, a remporté une bourse d'une année dans une filière de son choix à l'ISPP. Celle qui compte faire des études dans le domaine de la communication et du journalisme a remercié "ce prestigieux institut qui lui a offert cette chance".

Cette journée portes ouvertes, qui est une première, a été organisée, selon le chargé de communication et des relations extérieures de l'ISPP, Aziz Ouédraogo, en marge de la semaine culturelle des étudiants de l'ISPP et des 48h des étudiants IFAGiens. "On a saisi cette occasion pour porter à la connaissance du public, particulièrement des élèves de la classe de terminale, les offres de formation de l'institut qui leur permettent d'être compétitifs sur le marché de l'emploi ", a-t-il expliqué. Et de se féliciter que l'objectif ait été atteint au regard de la mobilisation des scolaires et de l'intérêt qu'ils ont porté aux différentes activités. "C'est le devoir des institutions d'enseignement supérieur d'informer le public de leurs offres de formation afin de faciliter son orientation", a-t-il conclu.