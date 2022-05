Soudan: Un membre du Conseil de souveraineté reçoit une délégation de l'Université Al-Neelain

Khartoum — Le membre du Conseil de souveraineté transitionnelle, le Dr Abdul-Bagi Abdul-Gadar, a reçu dans son bureau du Palais républicain une délégation de l'Université Al-Neelain, dirigée par le vice-chancelier, le Prof. Al-Hadi Adam, et a discuté de la question de l'hôpital universitaire Bashayer et des obstacles auxquels le travail est confronté.

Le vice-chancelier de l'Université Al-Neelain a déclaré dans un communiqué de presse que l'hôpital est situé au sud de Khartoum et fournit des services de traitement à plus de cinq millions de citoyens, reçoit 1 000 patients par jour et comprend des centres de santé pour la tuberculose et le sida et une grande morgue, en plus de la plus grande crèche pour nouveau-nés au Soudan, indiquant que l'hôpital souffre de problèmes d'eaux usées et de l'absence d'une ligne électrique directe ainsi que d'autres lacunes.

Le professeur Al-Hadi Adam a expliqué que le membre du Conseil de souveraineté avait promis d'aider l'hôpital Bashayer à surmonter de nombreux obstacles au travail, dans le cadre des efforts visant à créer un environnement sain et médical au service des citoyens du sud de Khartoum. Fin Th