Seychelles: L'autorité des parcs des Seychelles renouvelle son accord pour la recherche internationale sur les chauves-souris et les tortues géantes

Les Seychelles bénéficieront d'une aide internationale accrue dans leurs recherches sur les chauves-souris et les tortues géantes dans le cadre d'un accord renouvelé avec la Green Teen Team Foundation (GTTF) et le Parco Natura Viva.

L'accord signé entre la Seychelles Parks and Gardens Authority (SNPA) et le GTTF en 2017 a été renouvelé mercredi.

Le directeur général de la SNPA, Allen Cedras, a déclaré que "comme ils sont des spécialistes de la gestion et des activités scientifiques sur les tortues terrestres et les chauves-souris, nous aurons désormais un soutien et des conseils scientifiques à un niveau supérieur pour poursuivre le travail que nous avons déjà commencé".

Les autorités seychelloises procèdent à un recensement pour déterminer la situation actuelle de la chauve-souris à queue gainée des Seychelles, une espèce endémique en voie d'extinction.

Les chauves-souris à queue gainée se trouvent dans les différents parcs nationaux de Mahé, l'île principale, et de Silhouette, la troisième plus grande île de l'archipel dans l'ouest de l'océan Indien.

Photo : L'accord signé entre la Seychelles Parks and Gardens Authority (SNPA) et le GTTF a été renouvelé mercredi. (Ministry of Environment) Photo License: CC-BY

Les tortues géantes trouvées sur l'île Curieuse et dans les jardins botaniques de la capitale Victoria font également partie de programmes de conservation où les espèces sont nourries jusqu'à l'âge de cinq ans, puis relâchées dans la nature.

Curieuse est une petite île granitique proche de Praslin, la deuxième île la plus peuplée, et abrite des centaines de tortues géantes, introduites entre 1978 et 1982.

La signature de l'accord a coïncidé avec une visite d'une semaine aux Seychelles de la princesse Theodora Von Liechtenstein, fondatrice du GTTF.

Avec l'aide supplémentaire, plus d'informations sur les habitudes alimentaires des espèces et leurs mouvements seront également suivies.

"Nous prévoyons également de mener d'autres études sur les espèces que nous jugeons appropriées, maintenant que nous avons le soutien pour le faire", a déclaré M. Cedras.

En conséquence, les étudiants et les scientifiques pourront venir aux Seychelles et mener leurs recherches, tandis que le SPGA bénéficiera des données collectées, ainsi que devenir co-auteurs des articles scientifiques produits.

Dans le cadre des modifications discutées, au lieu de renouveler l'entente tous les cinq ans comme c'était le cas auparavant, cela se fera tous les trois ans.