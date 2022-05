Afrique de l'Est: Le Kenya confronté à la séchresse, la malnutrition sévit

La région de Turkana fait face à une grave sécheresse. Les communautés pastorales, les Turkana, peinent à survivre. Les enfants sont victimes de malnutrition.

L'est du continent africain est particulièrement touché par la sécheresse. C'est le cas au Kenya, dans la région de Turkana, où l'absence de pluie a de graves conséquences.

Les communautés pastorales, les Turkana, qui font partie des plus pauvres du Kenya, peinent à survivre. La plupart des bêtes, dont les communautés dépendent pour vivre, sont mortes. Conséquences : les enfants en souffrent et sont les premières victimes.

Assise à l'entrée des soins intensifs, le regard tourné vers le ciel, Dorcas est arrivée à l'hôpital central de Lodwar avec son enfant de trois ans dans un état de malnutrition et de déshydratation très avancé. Les cas critiques sont pris en charge dans cet hôpital.

"Nous avons des problèmes pour manger. C'est difficile. Avant d'arriver ici, mon enfant ne pouvait plus se tenir debout. Et c'est ici à l'hôpital que le médecin m'a dit qu'il souffrait de malnutrition", se lamente sa maman.

Avec les yeux blanchis par l'anémie et le ventre gonflé, le petit garçon de Dorcas fait partie des enfants à suivre de près par le nutritionniste principal de l'hôpital.

Cela indique qu'il souffrirait de kwashiorkor. Et puis des indications de déshydratation. Vous pouvez voir ses côtes. C'est remarquable.

"On n'a rien à la maison"

Selon les médecins de l'hôpital, Dorcas et son enfant pourraient rentrer chez eux dans les deux semaines à venir. Même si son enfant récupère déjà, le retour à la maison ne rassure pas Dorcas.

"On n'a rien à la maison et j'ai peur qu'il rechute ou qu'il souffre encore de ça si on retournait à la maison", dit la maman.

Presque plus de la moitié des enfants vivant dans les communautés rurales souffrent de malnutrition sévère selon les organisations humanitaires opérant dans le Turkana. Et cela inquiète Jane Ajele, la ministre de la Santé de Turkana.

"La malnutrition touche les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les mères qui allaitent. L'autre chose est que le taux d'infection est élevé à cause du manque d'eau. Les gens ne peuvent plus se laver les mains pour éviter d'attraper les maladies. Alors, c'est le cas avec la sécheresse qui est là et la rareté de l'eau, qui affectent la population du comté de Turkana. L'autre chose est qu'il y a une menace liée au manque d'ambulances. Ces ambulances qui sont aussi utilisées pour secourir les blessés lors des conflits autour des ressources dans le comté. Vous voyez donc que nos centres de santé sont également débordés", explique la ministre.

Malgré la situation, dans les communautés de Turkana, l'aide médicale et alimentaire arrive au compte-goutte, alors que des carcasses d'animaux morts de faim et de soif s'amoncèlent dans les villages.