Algérie: Message du Président Tebboune à l'occasion de la Journée nationale de l'Etudiant

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, mercredi, un message à l'occasion de la Journée nationale de l'Etudiant, dont voici la traduction APS:

"Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux,

Paix et Bénédictions sur son vertueux messager,

Chers étudiantes, chers étudiants,

La Journée de l'Etudiant coïncidant avec le 19 mai est une occasion pour les étudiantes et étudiants de renouer avec le serment de leurs ainés, ces universitaires et lycéens qui ont déclenché la grève, en ce jour mémorable de 1956, faisant de cet événement le point de départ pour rejoindre les maquis et s'engager dans la lutte armée, qui a été appuyée de compétences scientifiques, soutien fort pour la Glorieuse révolution.

Tout en nous nous enorgueillissons aujourd'hui des réalisations accomplies par l'Université chaque année par des promotions successives de diplômés dont le nombre avoisine les 5 millions depuis l'indépendance, nous saluons le rôle accompli par la corporation universitaire dans la relance du secteur, en déployant des efforts et en fournissant des contributions considérables au service de l'Université algérienne.

En témoignent les acquis importants de l'Université, à l'instar de la réalisation d'écoles nationales supérieures dans plusieurs spécialités scientifiques de pointe, le lancement de pôles d'excellence désormais opérationnels, la création de plusieurs laboratoires de recherche, l'optimisation du rendement pédagogique et de la qualité de la formation ou encore l'amélioration des compétences des diplômés.

Autant de réalisations qui favorisent l'émergence d'une Université en mesure d'abriter la pensée libre, le dialogue sérieux, la critique constructive et une ouverture, d'abord, sur son propre environnement, en jetant les passerelles du partenariat avec les établissements économiques, culturels et sociaux, puis sur le monde extérieur, en interagissant avec les plus grandes universités et en concrétisant de nombreuses réalisations dans la recherche scientifique.

Afin d'y parvenir, nous avons accordé un intérêt et un suivi tous particuliers aux secteurs de l'Education et de l'Enseignement, dans le cadre d'une vision au diapason des mutations en cours dans le monde et l'avancée scientifique et technologique, une vision fondée sur l'investissement dans le capital humain de la nation, étant la véritable richesse et un des plus grands facteurs de puissance pour l'édification d'une Algérie nouvelle, armée des compétences de sa jeunesse.

En cette Journée de l'Etudiant, un événement historique gravé dans le registre des gloires de la nation et témoin de l'élan d'adhésion des étudiants à la lutte armée, j'adresse mes félicitations les plus sincères à mes chers étudiantes et étudiants, leur souhaitant plein succès pour s'ériger en bâtisseurs de l'Algérie, armés de la science, de la technologie et du savoir, et fidèles au Serment des Chouhada et à leur Message éternel.

Vive l'Algérie,

Gloire et éternité à nos valeureux martyrs

Que la paix et les Bénédictions d'Allah soient sur vous".