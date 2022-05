Afrique: CAF-C2 - Ibenge revient sur la victoire de RS Berkane sur Mazembe en demi-finale

Après la qualification de son équipe aux dépens de Mazembe en finale de la Coupe de la Confédération 2022, l'entraîneur franco-congolais de Renaissance sportive de Berkane du Maroc, Florent Ibenge, a livré son analyse du victorieux match retour par quatre buts à un.

La Renaissance sportive de Berkane du Maroc a barré la route de la finale de la 19e édition de la Coupe de la Confédération au Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi. Après avoir perdu la demi-finale aller par zéro but à un à Lubumbashi, le club coaché par Florent Ibenge a littéralement pris sa revanche au match retour à Berkane, et même plus, en obtenant sa qualification au terme d'un large succès de quatre buts à un. L'ancien sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo et de l'AS V.Club de Kinshasa est depuis le patron du staff technique de la Renaissance sportive de Berkane.

Il est revenu dans une conférence de presse sur la qualification de son club en finale de la C2 africaine, finale prévue du reste contre Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Parlant du fameux match retour, Florent Ibenge a indiqué : " Ça a été dur, ça ne pouvait pas être simple parce que Mazembe, c'est une très grande équipe. On a entamé le match comme on voulait, avec une grande vitesse pour marquer et mettre Mazembe en difficulté et les sortir. Perdre un but à zéro là-bas les mettait dans une situation confortable, et on a marqué quand il le fallait.

Comme leitmotiv, la phrase que j'ai écrite à mes joueurs avant le match, c'était : 'Jouer pour gagner'. Nous avons conservé le ballon, ce qu'on n'avait pas fait au match aller, et puis être patient ". Florent Ibenge a ajouté : " En seconde mi-temps, Mazembe a commencé avec un bloc plus bas, et nous avons joué trop long. J'ai fait un changement pour avoir une main mise dans le jeu, et grand bien nous a fait. À partir de l'expulsion (de Tandi Mwape de Mazembe), les joueurs se sont précipités alors qu'il fallait continuer à passer sur les côtés. Lors d'un arrêt de jeu, j'ai donné la consigne aux joueurs pour la conservation du ballon et ça nous a réussi ".

Selon le coach franco-congolais de Berkane, la clé de la victoire a été d'être calme et mentalement fort : " J'ai demandé à mes joueurs de rester très calme, contrairement au match de Mazembe, concentrés sur le jeu, et mentalement on a été plus fort. La sortie de Mwape nous a aidés évidemment, Mazembe s'est recroquevillé devant son but et nous avons eu la possession. Mazembe ayant marqué très vite, ils ont joué bas, mais on a cassé leurs actions en se créant plus d'occasions. À la mi-temps, nous sommes revenus en jouant avec la tête, quand vous n'avez pas de tête, vous ne pouvez pas gagner de match ".

Florent Ibenge n'a pas voulu commenté l'arbitrage de la rencontre, très décrié du côté de Mazembe. Cependant, il a déclaré : " Quant à l'arbitre, je n'en parle pas. J'ai subi des choses plus graves que ce qui s'est passé ce soir. Il y a des moments c'est pour vous (l'arbitrage) et à d'autres ce n'est pas pour vous, mais globalement on a gagné et on est content. On s'est mis en difficulté avec des fautes et c'était la même chose au match aller après les 9 minutes de temps additionnel. C'était une bonne leçon pour ne pas sortir du match, même si quand on a marqué, on s'est déconcentré ".