Congo-Brazzaville: Pétrole - La société Trident OGX va exploiter le champ MKB II

La compagnie américaine est parvenue à prendre le statut d'opérateur sur la concession de MKB (Mengo, Kundji et Bindi), exploitée jusqu'alors par la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC). Le processus de transfert du permis MKB II de la SNPC à Trident OGX a été lancé, le 17 mai à Brazzaville, réunissant toutes les parties impliquées.

Les négociations en vue du transfert de la concession MKB II impliquent la compagnie Trident OGX, Orion Oil LTD, la SNPC et le gouvernement congolais. Elles visent, selon les parties, à renforcer la collecte de données en vue d'augmenter la production du champ pétrolier. Le permis d'exploitation a été accordé à la compagnie américaine par le décret n°2021-539 du 14 décembre 2021, pour une durée de vingt ans.

Le lancement du transfert de l'operating du permis de MKB II à Trident constitue une étape importante dans le développement du bloc pétrolier, a estimé le directeur général de Trident OGX, John W. Chisholm. " Il s'agit de voir comment nous allons travailler ensemble dans l'esprit de collaboration et de partenariat et de mobiliser les experts afin de renforcer les capacités de la SNPC, de faire le partage et l'analyse de données du bloc, pour maximiser la production ", a déclaré John W. Chisholm.

Une étude menée par la SNPC pour la réévaluation du potentiel d'hydrocarbures et la mise en place du plan de développement sur le champ MKB II a fait ressortir l'existence de zones d'intérêts non encore exploitées, ainsi que la nécessité d'utiliser des technologies nouvelles mieux adaptées aux caractéristiques des champs, dans l'optique de doper la production. Les résultats du retraitement et de la réinterprétation sismiques sont très intéressants et confirment le potentiel du bloc.

Les gisements du champ MKB ont été découverts dans les années 1980, le site est composé de trois gisements (Mengo, Kundji et Bindi) situés respectivement à 15, 20 et 25 km du terminal pétrolier de Djeno. Le contrat de partage de production de MKB II a été signé en juin 2018 par l'État, la SNPC (60%) et Orion Oil LTD (40%). La SNPC a repris ces champs et réalisé deux campagnes sismiques 3D, sur une superficie totale de 240 km². Elle a foré et mis en production huit puits, qui ont produit 1 437 440 barils, sur le seul champ de Kundji.