Ile Maurice: Hippisme - La MTCSL toujours bloquée dans les stalles

La démission du président du MTC n'a pas fait avancer les négociations en marge de l'ouverture de la saison hippique. D'autant qu'un nouvel organisateur semble se positionner pour l'utilisation du Champ-de-Mars...

Aucune solution n'a encore été trouvée entre le Mauritius Turf Club/ MTC Sports and Leisure (MTCSL) et les autorités gouvernementales pour désamorcer la grave crise qui s'est emparée du monde hippique depuis quelques mois. La démission de Jean-Michel Giraud du board du MTC, comme apparemment réclamée par le gouvernement, n'a pas fait avancer les négociations en marge de la saison de courses. D'autant plus qu'un nouvel organisateur, en l'occurrence People Turf Ltd, semble se positionner pour coiffer la MTCSL pour l'utilisation de la piste du Champ-de-Mars. L'inquiétude est à son apogée parmi les employés de la MTCSL.

À hier, personne au MTC/MTCSL n'osait se prononcer ouvertement sur la suite que connaîtra le feuilleton gouvernement-MTC. Tous sont suspendus à la position qu'adoptera le ministère du Logement et des terres à la suite de la demande faite par la MTCSL, jeudi dernier, pour que le Champ-de-Mars lui soit restitué afin qu'éventuellement elle soit éligible à l'obtention de sa licence de "racing organiser".

Dans sa lettre adressée au ministre du Logement et des terres, Steven Obeegadoo, la MTCSL explique que la Gambling Regulatory Authority (GRA) lui a refusé sa licence vu que le ministère en question a repris le contrôle sur le terrain de l'État où se trouvent la piste de course ainsi que la piste d'entraînement. On parle bien entendu du Champ-de-Mars.

"... The MTCSL is hereby requesting that the ministry of Housing and Land use planning confers to it the exclusive rights for the use of the state land, (... ), including the racetrack and training track at Champ de Mars... " peut-on lire dans la lettre. Cela, selon les termes de la concession de privilège existante signée entre la municipalité de Port-Louis et le MTC en 2008 ou "under such terms and conditions to be agreed by the parties".

Si, durant le week-end, un vent d'optimisme soufflait sur le Champ-de-Mars, vu que les négociations se poursuivaient entre la MTCSL et des émissaires du gouvernement - le nom de Maxime Sauzier est cité pour la présidence de la MTCSL depuis la démission de Giraud la semaine dernière -, en revanche, un sentiment d'inquiétude se lisait, hier matin, sur les visages des officiels, entraîneurs et jockeys.

Question de solvabilité

"La fin du MTC sera inévitable s'il n'obtient pas le Champ-de-Mars. Ça ne sent pas bon pour le moment car on attend toujours une réponse du ministère concerné cinq jours après notre demande", déclare une source autorisée au Champ-de-Mars. Où l'on craint également que les autorités, si elles veulent coincer la MTCSL, puissent soulever une nouvelle fois la question de solvabilité, d'autant plus cette dernière éprouve des difficultés à respecter ses engagements financiers envers ses employés.

Sauf qu'un entraîneur estime que l'ouverture de la saison viendrait alléger le fardeau financier de la MTCSL. Ce qui pourrait lui permettre de lever tout doute éventuel de la GRA sur sa solvabilité. Autre inquiétude au Champ-de-Mars depuis, c'est le positionnement de People Turf PLC, nouvelle entité hippique. Constituerait-elle une menace pour la MTCSL ? C'est, du moins, ce qui se dit dans les couloirs du Champ-de-Mars. Contacté, le Chief Executive Officer de People's Turf PLC, Khulwant Ubheeram, n'a pas souhaité s'exprimer : "Apré nou kozé!"

Entre-temps, l'inquiétude est à son apogée parmi les employés de la MTCSL. Si les salaires pour le mois de mars ont pu être payés par le truchement d'un prêt bancaire et ceux d'avril grâce à des contributions volontaires de quelques membres et stakeholders, le mois de mai s'annonce plus problématique. La MTCSL ne recevra aucun prêt faute de licence. "Péna okenn vizibilité lor séki pou ariv nou", se désole-t-on à la MTCSL.

Paul-France Tennant, le président actuel, a toutefois promis que les salaires de mai seront versés si les courses débutent avant le 28 mai.