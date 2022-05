Congo-Brazzaville: Partenariat - Le Figa soutient la relance des activités du centre agropastoral de Kounzoulou

Le protocole d'accord a été paraphé par le directeur général du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement de très petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisanat (Figa), Armel Fridolin Mbouloukoué, et le directeur national de la Fondation Simon-Kimbangu (FSK), Armel Alali Etou, au Centre d'accueil de l'Eglise kimbanguiste au Plateau des 15 ans, à Brazzaville.

Quelques jours après l'installation de nouveaux promus à la direction du collège exécutif national de l'Eglise kimbanguiste en République du Congo par l'envoyé spécial du chef spirituel et représentant légal, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, le représentant légal, 1er suppléant chargé de l'évangélisation et missions de l'Eglise kimbanguiste, le révérend Covey Mududu Ndompaulu, le tour est revenu à la FSK de signer un protocole d'accord avec le Figa.

La signature du contrat de partenariat est aussi une invite aux fidèles et sympathisants kimbanguistes à se préparer et se mobiliser pour faire l'agriculture et l'élevage à Kounzoulou afin de lutter contre la pauvreté et œuvrer à l'autosuffisance alimentaire ainsi que le développement de la nation congolaise.

Dans son adresse, la députée-maire de Kintélé, marraine de la relance des activités agricoles du Centre agro-pastoral de Kounzoulou, Stella Messa Sassou Nguesso, a fait savoir que lors du centenaire de l'église kimbanguiste tenu le 6 avril 2021 à Nkamba, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo, elle avait demandé à cette occasion à la divinité Simon Kimbangu Kiangani la relance des activités agro-pastorales du centre de Kounzoulou, du fait qu'il revait un intérêt de survie collective pour l'être humain.

" Le Congo notre pays a toujours entrepris, sous la vision éclairée de notre président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, plusieurs initiatives dans le secteur de l'agriculture, la pêche et l'élevage, afin d'assurer l'auto-alimentation de son peuple. Parmi les partenaires à ce combat figurait l'église kimbanguiste avec ce centre de Kounzoulou dans le cadre du plan quinquennal 1982-1986, initié par notre président de la République, qui est un grand artisan des métiers de la terre ", a-t-elle souligné.

Ajoutant qu'à cet effet, elle défendrait et soutiendrait le partenariat avec les kimbanguistes pour la simple raison que le Tout-Puissant, dès la création du monde, avait déjà confié l'exploitation et la gestion rationnelle des terres aux hommes, conformément au livre de Genèse 2 : 15 " L'Eternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le garder ".

Un partenariat pour promouvoir la politique de l'autosuffisance alimentaire

L'Eglise kimbaguiste a lancé un appel pressant aux décideurs politiques et administratifs, aux partenaires multiformes, aux fidèles et sympathisants kimbanguistes, à participer à l'atteinte des objectifs de ce grand chantier agro-pastoral qui va contribuer énormément à l'amélioration de l'alimentation dans les ménages des citoyens.

Ce partenariat revêt une importance capitale pour les deux parties en ce qu'il vise la promotion de la politique de l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre la pauvreté prônée par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dans son programme quinquennal 2021-2026, a souligné le révérend Bienvenu Kumbi, conseiller principal au cabinet du chef spirituel, lisant le mot de circonstance de l'église. Les relations privilégiées et historiques entre la République du Congo et l'église kimbanguiste datent depuis la reconnaissance officielle de cette Eglise au Congo, a-t-il pourvi.

C'est pourquoi l'église kimbanguiste accompagne toujours les actions du président de la République. " Nous le remercions pour son soutien inconditionnel à l'œuvre salvatrice de sa divinité Simon Kimbangu depuis son accession à la magistrature suprême du pays et son geste symbolique à l'édition d'un timbre postal à l'effigie de sa divinité Simon Kimbangu, premier du genre au Congo, en Afrique et au monde ", a-t-il dit.

Le directeur national de la FSK, Armel Alali Etou, pense que la signature de ce protocole est importante parce qu'avec le Figa, le travail sera mené sur plusieurs fronts. " Le président Sassou N'Guesso continue à parler de l'agriculture et de l'élevage, c'est pour cela que le chef spirituel, Simon Kimbangu Kiangani, a pensé le plus tôt possible développer et relancer Kounzoulou.

Et dès qu'il m'a nommé comme directeur national de la fondation Simon Kimbangu, nous avons réfléchi sur comment chercher les grands partenaires. Aussitôt nous avons pensé travailler avec le Figa. C'est ce qui explique la signature du partenariat ce jour. Nous mettrons en place tout ce qu'il faut pour que Kounzoulou devienne la force du Congo ", a déclaré le directeur national de la FSK.

Pour le directeur général du Figa, sa structure a pour rôle d'aider la fondation à mobiliser des ressources financières pour pouvoir réaliser cet investissement. " Comme le président de la République ne cesse de le répéter, le Congo doit atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous avons les terres fertiles, nous avons tout ce qu'il faut en terme de climat pour réaliser des productions agricoles. L'Eglise kimbanguiste vous constatez vous-même leur niveau d'engagement, de discipline, je pense que nous pouvons atteindre nos objectifs ", a-t-il déclaré.

Notons que le centre agropastoral de Kounzoulou, situé dans la sous-préfecture de Ngabé, dans le département du Pool, couvre une superficie de 9 888 hectares. La pose de la première pierre de ce centre date du 13 juillet 1983 par Joseph Diangienda Kuntima, fils cadet de Simon Kimbangu.