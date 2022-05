Madagascar: Plume de P - Salaires et inflation

La hausse des salaires minimums, dites vous ? Je plébiscite même si, comparés au coût de la vie, ils sont tout simplement dérisoires !

Ça, c'est ma réaction à chaud, mais en y regardant de plus près... va-t-elle vraiment augmenter le pouvoir d'achat des salariés ? Cette augmentation a-t-elle été décidée à bon escient ?

Indubitablement, cette hausse des salaires va entraîner une inflation qui rendra illico obsolète l'initiative. De ce fait, tout le monde y perdra ! L'inflation déprécie les augmentations des salaires. Résultat, pas d'amélioration du pouvoir d'achat pour les salariés et peut-être même diminution. Les entreprises, déjà affaiblies par la crise due au Covid, se retrouveront avec une paie et des cotisations plus lourdes. L'Etat qui, déjà, fait face à de nombreuses critiques, se verra confronté à un malaise social grandissant qu'il ne cesse d'alimenter par ses oukases.

Voilà où on en est, mais la situation est-elle vraiment inextricable ? Quelles solutions pour enrayer l'inflation qui contamine tout, que l'on endure à la pompe, en recevant la facture de la Jirama, en faisant ses courses... ?

L'Etat doit-il faire des subventions économiques ? Doit-il baisser les taxes ? Doit-il réduire les dépenses publiques ? Doit-il juguler les fuites de capitaux ? Doit-il endiguer le saccage et le pillage de nos ressources ?...

Conjoncture internationale, mauvaise gouvernance, errance politique... Dans tous les cas, l'inflation engendre de l'incertitude, aussi bien pour les entrepreneurs que pour les particuliers !

Et le comble dans tout cela, ce ne sont pas les salariés qui reçoivent une compensation, qui sont la vraie cause de l'inflation, mais tout le secteur informel qui ne paie pas d'impôts et qui profite de la situation pour essayer d'étoffer leur maigre pécule ! D'ores et déjà, ils augmentent le prix de leurs produits... à cause de la hausse des salaires !

Tant que la valeur des exportations illicites de nos richesses ne rapporte ni à l'état, ni à sa population, rien ne changera !