Congo-Kinshasa: La renaissance du Katanga au centre du forum sur l'unité et la réconciliation

La renaissance du Katanga sera au centre du forum sur l'unité et la réconciliation de l'espace du grand Katanga, jeudi 19 mai à Lubumbashi. Une opportunité de proposer des pistes de solution pour que le Katanga soit remis sur le rail, avec le regard tourné vers le développement, fruit de l'unité et de la cohésion entre les fils et filles de son espace.

Ces travaux se sont poursuivis mercredi 18 mai en atelier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Les participants étaient scindés en plusieurs groupes pour approfondir les questions qui étaient soulevées par les orateurs alignés le premier jour.

Les participants étaient repartis en huit groupes. Ils devaient répondre aux principales questions soulevées notamment par les chefs coutumiers, Pr Adrien Mulumbati Ngasha et Jean Raymond Muyumba Maila acteur politique à la retraite lors de leur présentation.

Au sujet de l'exposé des leaders traditionnels, les participants étaient appelés aussi répondre à la question de savoir quel est l'héritage qu'il faudra préserver à tout prix sur le plan des valeurs coutumières.

Après avoir suivi l'exposé du Pr Adrien Mulumbati Ngasha, les membres de chaque groupe de travail étaient appelés à donner chacun son expérience personnelle des moments de rupture dans la cohésion et l'unité Katangaise.

Occasion toute donnée pour que les causes des dissensions soient mises en exergue, afin que tout le monde comprenne d'où sont venues ces incompréhensions et divisions qui sont décriées par les uns et les autres.

Enfin ils devaient proposer les éléments qui peuvent concourir à reconstruire l'unité Katangaise.

Cette deuxième journée de travail était marquée aussi par la présence de l'ancien premier ministre Ilunga Ilunkamba.