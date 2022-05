Maroc: L'ONMT promeut la destination Maroc à Londres

Casablanca — L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a retrouvé, mercredi à Londres, les prescripteurs de voyage britanniques dans le cadre de la deuxième étape de son "Light Tour", visant à accompagner commercialement et à renforcer l'impact de sa nouvelle campagne de communication "Morocco Kingdom of Light".

Face à une pléiade d'invités de marque, le Directeur général de l'ONMT, Adel El Fakir, a présenté les grandes lignes de la nouvelle campagne promotionnelle du Royaume et a expliqué le repositionnement de la marque Maroc. Les tour-opérateurs, les prescripteurs et les médias ont eu droit à une rétrospective sur le travail accompli en amont par l'ONMT durant les trois dernières années, mais aussi à une présentation des atouts du Royaume et de son fort positionnement sur le marché mondial.

Avec 13 millions d'arrivées en 2019, le Maroc a été la première destination africaine pour quatre années consécutives, a expliqué M. El Fakir, assurant que le Royaume a bien l'intention de maintenir cette position. Marrakech a été la ville la plus visitée du continent, a-t-il affirmé, soulignant que l'offre touristique du Maroc se base sur une culture millénaire toujours en mesure de se renouveler, des côtes paradisiaques, une société authentique, des échanges humains chaleureux et une gastronomie extraordinaire.

Le Royaume s'impose également comme destination abordable du fait de sa proximité par rapport à l'ensemble des marchés européens, a fait observer M. El Fakir. Le Royaume-Uni est le deuxième plus grand marché marocain du tourisme et offre des capacités de développement à long terme, a-t-il ajouté, précisant qu'en 2019 près de 600.000 britanniques ont visité le Maroc.

Pour répondre à une demande croissante, l'offre aérienne pour le Maroc en 2022, en partance du Royaume-Uni et d'Irlande, dépasse celle de 2019 avec six compagnies aériennes assurant la liaison entre les deux Royaumes, a-t-il rappelé. En somme, le tourisme marocain a mis à profit la pause occasionnée par le Covid pour préparer l'avenir, à la fois en protégeant ses acquis, en développant son offre et en préparant une nouvelle campagne globale qui va permettre d'assurer une forte reprise, a soutenu M. El Fakir.

Le DG de l'ONMT était accompagné des présidents de Conseils régionaux du tourisme et des professionnels du tourisme marocain pour mieux faire connaitre l'offre touristique du Royaume, mettre à profit cet événement pour des rencontres B2B et nouer de nouveaux contacts avec les opérateurs britanniques. Cette étape du Light Tour s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, ainsi que de représentants d'entreprises et de banques marocaines basées dans la capitale britannique. La tournée "Light Tour" se poursuivra jeudi avec une escale à New-York, dans le cadre d'une mobilisation exceptionnelle en faveur du tourisme national, visant à assurer une reprise rapide des parts de marché de la destination Maroc.