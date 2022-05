Maroc: Guelmim - 125 projets portés par des jeunes financés par l'INDH de 2019 à 2022

Guelmim — Dans la province de Guelmim, quelque 125 projets bénéficiant à plus de 300 jeunes sont financés dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans troisième phase, au cours de la période allant de 2019 à fin 2022, pour un coût global de près de 28 millions de dirhams (MDH).

La contribution financière de l'INDH à l'ensemble de ces projets est à hauteur de 12 MDH, alors qu'une quarantaine de ces projets est programmée pour l'année 2022, pour un coût global de 7 MDH, dont une contribution financière de l'INDH de 3 MDH, a précisé le chef de la division de l'action sociale (DAS) à la Wilaya de Guelmim Oued-Noun, Mohamed Joumani, à l'occasion d'une rencontre de communication organisée mercredi au niveau de la Wilaya pour commémorer le 17è anniversaire du lancement de l'INDH.

Ces projets d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes financés au niveau de la province de Guelmim portent sur des secteurs d'activité divers, notamment la valorisation des produits locaux, l'agriculture, l'artisanat, les services, et l'électronique, a-t-il ajouté lors de cette rencontre présidée par le secrétaire général de la Wilaya de Guelmim Oued-Noun, en présence de plusieurs jeunes porteurs de projets, et des représentants des différents services extérieurs concernés et accompagnateurs de ces projets.

A cette occasion, le SG de la Wilaya a insisté sur la nécessité de la multiplication et la conjugaison des efforts de l'ensemble des intervenants et partenaires pour réussir ce chantier Royal, notamment en ce qui concerne le volet d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes.

Depuis le lancement de sa troisième phase par SM le Roi Mohammed VI, en septembre 2018, l'INDH a placé le capital humain, levier essentiel du développement, au cœur de ses préoccupations.

Les objectifs stratégiques de cette phase III (2019-2023) visent ainsi la réalisation d'un développement humain inclusif, qui permette l'égalité des chances entre tous les citoyens.