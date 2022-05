Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat féminin - Des Japonaises et Africaines partagent leurs success-story

En prélude à la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 8) qui va se tenir les 27 et 28 août en Tunisie, les entrepreneures japonaises et africaines vont partager leurs expériences le 27 mai 2022, au cours d'un webinaire intitulé : " Solidarité des femmes entrepreneures en Afrique et au Japon ".

Ce rendez-vous, selon une publication de la Bad, invite des femmes entrepreneures du Japon et d'Afrique qui travaillent pour des entreprises à résoudre des problèmes sociaux en Afrique.

En partageant leurs expériences et leurs opinions sur la façon dont elles ont démarré leur entreprise, comment elles ont réussi dans leur entreprise et comment elles ont surmonté les difficultés, les femmes entrepreneures du Japon et d'Afrique vont construire un réseau et encourager les futures femmes entrepreneures à relever avec audace le défi de faire des affaires en Afrique.

La Ticad 8, faut-il le rappeler, est organisée par le Bureau de représentation extérieure en Asie de la Bad, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), l'Agence de développement de l'Union africaine - Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Auda-Nepad) et l'Association japonaise des dirigeants d'entreprise (Keizai Doyukai).