Togo: ASKO, le 3ème sacre de suite à portée de main

Plus que deux journées et les play-offs de la D1 togolaise laisseront tomber leur rideau avec le verdict final du championnat national de première division saison 2021-2022. Ce mercredi, se disputait les matches de la 8ème journée avec des fortunes diverses pour les six clubs engagés dans ce tableau de la division d'élite du Togo.

Leader, ASKO de Kara s'est fait accrocher à Kpalimé par Gomido. 1 1, ce fut le score de la partie. Un petit point qui s'il rapproche les Kondonas du sacre (ils ne sont plus qu'à une victoire), ne fait pas trop les affaires de Gomido, qui ne pouvait que se contenter de ce que le 6ème au classement l'AS Togo Port n'a pu le dépasser.

Justement parlant des Dockers, ils se sont fait avoir par l'ASCK. 2-0, ce fut le tarif de cette rencontre en faveur des Chauffeurs de la Kara. Len match se jouait à Lomé. Autre rencontre, autre réalité, c'est Dyto qui en déplacement n'a pu vraiment profiter du petit pas d'ASKO. Puisque, affrontant l'AS Binah, à Kara, les Robots rouges n'ont pu faire à leur tour qu'un match nul de 1-1.

Si mathématiquement, tout est encore possible entre ASKO 18 pts, Dyto 13 pts et ASCK 12 pts, les trois autres tels que l'AS Binah, Gomido et l'AS Togo Port savent déjà qu'ils ne pourront plus rêver du titre, et sont donc hors courses. Et donc les deux prochaines journées ne seront que pour le classement et l'honneur.