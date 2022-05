Maroc: Province d'Al Hoceima - Contribution significative de l'INDH à l'inclusion économique des jeunes

Al Hoceima — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en particulier dans sa troisième phase, a contribué de manière significative à soutenir les efforts visant à améliorer le revenu et l'inclusion économique des jeunes de la province d'Al Hoceima.

S'exprimant lors d'une cérémonie organisée, mercredi, à l'occasion du 17è anniversaire de l'INDH, lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2005, le gouverneur de la province d'Al Hoceima, Farid Chourak, a souligné que les différents programmes de l'Initiative ont permis de réduire les indicateurs de précarité et d'exclusion sociale, et de promouvoir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi chez les jeunes de la province.

Il s'est ainsi félicité des efforts déployés par les différents acteurs et partenaires institutionnels pour accompagner les jeunes porteurs de projets dans la réalisation de leurs projets, et leur dispenser les formations nécessaires pour assurer la réussite de leurs projets, soulignant que l'INDH œuvre à répondre aux aspirations et aux attentes de la population, à lutter contre la précarité et l'exclusion sociale et à réaliser la justice spatiale.

Le gouverneur de la province a également salué l'adhésion des jeunes de la province à des projets ambitieux et innovants dans tous les domaines, soulignant que toutes les localités relevant de la province doivent bénéficier des programmes de financement et de soutien, afin de réaliser des projets de développement créateurs d'opportunités d'emploi.

Cette rencontre a été marquée par la présentation du bilan du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" au niveau de la province d'Al Hoceima, qui s'inscrit dans le cadre de la troisième phase de l'INDH, et comprend trois axes d'intervention, à savoir l'appui à l'entrepreneuriat, le soutien à l'économie sociale et solidaire et le soutien à l'emploi.

Concernant l'axe du soutien à l'économie sociale et solidaire, un total de 69 dossiers de candidature ont été enregistrés en 2021, dont 13 projets ont été retenus et réalisés, avec une enveloppe budgétaire d'environ 4,4 millions de dirhams (MDH), dont 2 MDH comme contribution de l'INDH.

En 2022, 42 dossiers de candidature sont en cours de présélection, afin de les soumettre au Comité provincial de développement économique, pour un budget de 3 MDH.

Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence notamment du président du Conseil provincial, des représentants des collectivités locales, des chefs des services extérieurs et des représentants de la société civile, a été également l'occasion de présenter quelques projets réalisés dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes".

Ces projets portent sur la fourniture de services intelligents, la valorisation et la commercialisation des produits du terroir, l'événementiel, les services de livraison, un atelier de stylisme, ainsi qu'une maison d'hôtes.