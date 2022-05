Madagascar: Aéronautique - Un jeune pilote fait le tour du monde en solo

Grand défi. Mack Rutherford, d'origine britannique, et ayant toujours vécu en Belgique, veut battre le record du monde actuel de la plus jeune personne à voler en solo autour du monde.

Il a tout juste 16 ans. Il pilote un avion ultraléger haute performance fabriqué en Europe, incroyablement rapide, avec une vitesse de croisière atteignant les 300 km/ h. L'avion a été spécialement préparé pour réaliser de long voyage. Mack a décollé de Sofa en Bulgarie le 22 mars dernier à bord de son ULM monospace et a survolé l'Italie, la Grèce, l'Egypte, le Soudan, le Kenya et la Tanzanie.

Le tout jeune pilote veut survoler cinquante-deux pays des cinq continents jusqu'à la fin du mois de juin. Ce passionné d'aviation atterrira à Antananarivo le samedi 21 mai et a prévu de quitter Madagascar le dimanche 22 mai prochain pour faire cap vers l'île Maurice. Pour l'heure, le pilote et son équipe n'ont pas programmé de conférence de presse pour marquer l'événement. Mais à chacune de ses escales, il programme des rencontres avec d'autres jeunes inspirants.

Cinq générations

" Sur mon itinéraire, je veux profiter de l'occasion pour rencontrer des jeunes qui font des choses incroyables, faisant la différence pour leurs communautés ou même pour le monde. Souvent, peu de gens les connaissent. Ensemble, nous pouvons montrer que les jeunes font la différence " explique le jeune pilote.

L'aviation coule dans les veines de la famille de Mack Rutherford depuis cinq générations. " Je suis né dans une famille d'aviateurs. Mon père Sam est un pilote de ferry professionnel, ma mère Béatrice est pilote privée récréative. Ma sœur Zara est également pilote privée et le 20 janvier 2022, elle a effectué son propre tour du monde, devenant la plus jeune femme de l'histoire à l'avoir fait et la plus jeune personne à avoir fait le tour du monde en ULM " raconte-t-il. " Je voulais voler depuis l'âge de onze ans, ayant volé des centaines d'heures avec mon père, qui est pilote professionnel. Quand j'avais quinze ans et trois mois, j'ai reçu ma licence de pilote d'ULM, ce qui faisait de moi à l'époque le plus jeune pilote du monde " ajoute Mack fièrement.

Après l'île Maurice, il continuera son périple vers les Seychelles, Rodrigues, le Yémen, les Emirats, le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh, la Chine la Corée du Sud, le Japon, les Etats-Unis, le Mexique, le Canada, le Groenland, l'Islande, l'Angleterre, la Belgique et finira la boucle en Bulgarie d'où il est parti. Le passage de Mack Rutherford à Madagascar sonne comme une amélioration de la visibilité de la grande île aux yeux des professionnels de l'aviation qui suivent le parcours du jeune pilote. Le secteur Tourisme devra aussi profiter de cet événement pour faire briller le pays qui a accueilli un jeune pilote voulant battre un record mondial.