Madagascar: Robotique - Cinq jeunes en lice au First Global Challenge 2022

La compétition mondiale de robotique sera une occasion pour les jeunes Malgaches de mettre en évidence leur génie inventif dans le domaine de la science.

Ils vont représenter Madagascar à la prochaine compétition internationale de la Robotique, qui va se dérouler à Genève le mois d'octobre de cette année. Ces jeunes férus de la robotique, ce sont Dauliviet Anjary Randrianasolomahatratra, Miangola Harena Tifani Andriambolamanana, Miharisoa Faramalala Rasoamanana, Mérito Warren Andriamihaja et Faly Christian Andrianarison. Ils ont entre 15 et 18 ans et ont une passion commune pour la Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STIM). Les jeunes ont obtenu leur diplôme de baccalauréat scientifique. La ferveur technologique, le désir d'innover ainsi que l' amour pour la science sont autant de motivations qui ont toujours incité ces jeunes à vouloir participer à cette compétition mondiale.

Par ailleurs, le First Global Challenge est une compétition annuelle de robotique et qui promeut l'éducation et les carrières STIM ( science, technologie, ingénierie et mathématiques).

Fierté nationale

Ce sera une occasion pour les jeunes de mettre en évidence les compétences acquises dans le domaine de la science notamment celui de l'intelligence artificielle.

La compétition a pour but d'éveiller la passion des jeunes pour la STIM. " Le rêve de pouvoir travailler dans le domaine de la technologie depuis que je suis toute petite m'a poussée à participer au First Global Challenge 2022. Je suis prête à relever le défi par rapport à ce concours même si c'est la première fois que je m'aventure dans le domaine de la robotique et le STEM ", confie Anjary Randrianasolomahatratra. L'équipe de choc est actuellement en pleine préparation de la compétition. " On se regroupe une fois par semaine afin de renforcer notre connaissance sur la robotique. On essaie de construire un robot en pratique ", confie Faly Christian Andrianarison, membre du groupe.

Les innovateurs ne manquent pas d'idées. Mais c'est surtout les capacités opérationnelles et financières pour les concrétiser qui font souvent défaut. Pour se préparer, les compétiteurs essaient de réunir les fonds nécessaires pour leur voyage à travers plusieurs activités. " La première étape est de pouvoir réunir le droit de participation ", enchaîne-t-il. Pour ces jeunes, la robotique est une matière qu'il essaie de découvrir au fur et à mesure de la préparation. Pour eux, participer à cette compétition sera une opportunité de porter haut le flambeau du pays. " Notre succès sera le succès de tout le pays, notamment dans le domaine du STIM ", indique-t-ils.

1)Dauliviet Anjary Randrianasolomahatratra

18 ans et née à l'Hôpital de Moramanga. Elle vient d'une commune appelée Bembary et poursuit ses études à Moramanga. Elle a toujours voulu passer le baccalauréat dans la série C après qu'elle a obtenu son diplôme de BEPC. Elle a réussi avec une mention Très bien dans la série C pour la session 2021. Anjary pratique la natation et la lecture. Cette jeune fille aime partager et communiquer avec les autres. La technologie est un domaine qu'Anjary affectionne particulièrement depuis sa tendre enfance. Son rêve est de diriger une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'Agriculture et la technologie.

2 )Miangola Harena Andriambolamanana

16 ans, a eu son baccalauréat série A2 en 2020 et son baccalauréat série D pour la session 2021. Elle envisage de poursuivre ses études supérieures à l'ESPA Vontovorona. Elle est actuellement en deuxième année dans la filière communication au niveau du CNTEMAD. Mis à part la passion pour les matières scientifiques, elle pratique le Volleyball, le Tennis de Table. Pour elle, la compétition va étoffer ses connaissances dans le domaine de la Robotique.

3) Miharisoa Faramalala Rasoamanana

17 ans, sortante de du lycée Andohalo, elle a obtenu son baccalauréat en série C. Depuis qu'elle a intégré le club STEM dans son lycée, elle s'intéresse davantage à la production d'électricité. Elle se passionne aussi pour les matières scientifiques, ce qui l'a poussée à participer à plusieurs concours.

4) Faly Christian Andrianarison

18 ans, Il a obtenu son baccalauréat série C avec une mention Très bien. Il aime enseigner les mathématiques et veut devenir enseignant chercheur. Il s'intéresse à l'histoire de Madagascar ainsi que les conjonctures actuelles. Il a beaucoup appris et s'est découvert une passion pour la technologie à travers les connaissances obtenues dans le cadre de la STIM.

5) Mérito Warren Andriamihaja

15 ans. Il est actuellement en deuxième année au lycée technique et professionnel d'Alarobia en Electrotechnique et veut devenir un ingénieur Aéronautique et Ingénieur Electrotechnique. Sa participation à la compétition mondiale de robotique est d'être avant tout, une fierté nationale. Il souhaite également continuer ses études à l'étranger.