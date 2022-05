Cote d'Ivoire: Rallye du Moronou - Affi N'Guessan donne un avant-goût de la 2e édition

Après le succès de la première édition l'année dernière, le deuxième Moronou Rallye s'annonce sous de bons auspices. Le lancement officiel de l'édition 2022 a eu lieu hier à l'hôtel Palm Club de Cocody, au cours d'un déjeuner de presse offert par Pascal Affi N'Guessan, président du Conseil régional du Moronou.

Baptisé " rallye au clair de lune ", cette édition 2022, prévue du 16 au 18 septembre va connaître plus d'ampleur a annoncé Pascal Affi N'Guessan. " Il y aura des aménagements pour cette édition. Nous allons surtout faire en sorte que l'édition de 2022 connaisse plus de succès que celui de 2021. Nous avons acquis de l'expérience et tous ceux qui ont participé à l'édition de 2021 ont exprimé leur satisfaction. Nous comptons sur leur présence en plus de tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y être, l'année dernière, pour que cette édition connaisse davantage de succès ", a déclaré l'ex-Premier ministre.

Comme principale innovation, le Rallye Moronou 2022 aura une partition de nuit d'où l'appellation " rallye du clair de lune ". " Nous avons innové avec la course de nuit à la demande des pilotes. La plupart ont acquis du matériel pour ce genre de course et aimerait les mettre à contribution. L'idée était également de faire en sorte que toutes les populations des différentes villes traversées puissent assister à la course, de retour des champs. Cette étape débute le samedi à 19h pour finir autour de 22h ", a expliqué Édouard Kouassi, président de l'automobile club d'Abidjan.

Selon les organisateurs, ce Rallye Moronou 2022 va traverser plus d'une vingtaine de villages. Il sera supervisé par un expert de la Fédération internationale d'automobile qui viendra de Londres.

Engagé pleinement dans ce projet, le président Affi N'Guessan a de grandes ambitions pour cette compétition qui participe à la promotion de la région. " A travers cette manifestation, nous voulons donner de la visibilité à notre région. Cela est important pour son développement. La promotion du Moronou est au centre de notre ambition et le rallye est un bon support. En même temps, il permet aux populations de se divertir. C'est une activité qui a des retombées positives pour tout le monde. A savoir les sportifs la fédération, la région et pour la Côte d'Ivoire ", a-t-il conclu. Plusieurs pilotes, les cadres de la région du Moronou dont le maire Amalaman Gilbert, ont participé à la cérémonie.