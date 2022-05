Afrique: Qualifications CAN juniors - Grosse désillusion pour les Éléphanteaux

Les Éléphanteaux ont échoué sur la dernière marche du chemin de la Can des juniors 2023 qui aura lieu en 2023 en Égypte. Le capitaine Arafat Doumbia et ses coéquipiers se sont inclinés mardi face aux juniors nigérians en demi-finale du tournoi qualificatif à Niamey (1-2).

Le coup fatal pour les Ivoiriens est intervenu dans les prolongations à la suite d' un penalty discutable accordé à l'adversaire. C'est un rêve qui se brise pour Dao Lassina et ses poulains qui méritaient autant que les Nigérians d'aller en Égypte. Cette génération qui évolue ensemble depuis trois ans avec Dao Lassina avait le potentiel pour mettre fin à 7 ans de disette. Depuis 2015 en effet, les Juniors ivoiriens n'ont plus participé à une phase finale de Can. Un groupe talentueux qui a malheureusement échoué sur certains détails importants dans ce genre de compétition.

L'équipe n'a pas bénéficié d'une préparation optimale avant de s'envoler pour Niamey. Aucune rencontre amicale de haut niveau qui aurait permis de mettre la sélection ivoirienne junior en situation réelle de compétition. Alors que le Nigeria, arrivé plus tôt en terre nigérienne, a eu la possibilité de disputer quelques matches amicaux avec des équipes participant au tournoi.

Dans la compétition, la défaite contre le Bénin lors de la dernière journée de la phase de poule a été une mauvaise opération. Un match nul ou une victoire aurait permis aux Éléphanteaux de finir en tête de leur poule et d'éviter le Nigeria qui était au-dessus du Burkina Faso (2e de la poule B). Enfin, dans cette demi-finale, les Ivoiriens ont énormément souffert physiquement. Défavorisés au niveau du gabarit, les Éléphanteaux sont tombés dans le piège du combat physique que leur ont imposé leurs adversaires.

Une équipe de Côte d'Ivoire qui n'a également pas récupéré physiquement de sa débauche d'énergie pour revenir au score en première période. On peut reprocher également à Dao Lassina des hésitations dans les changements. La rentrée tardive du dossard N°10 Abdoulaye Sanogo à la place de Sindou Koné a été une fausse note. Beaucoup de leçons à tirer de cet échec, mais également beaucoup de regrets pour cette génération. Koné Sindou, Djiré Abdoulaye, Konaté et autre Doumbia Arafat avaient remporté le tournoi chez les cadets en 2020 et s'étaient qualifiés pour la Can 2021. Compétition malheureusement annulée à cause du Covid.