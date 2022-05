Cote d'Ivoire: Gestion des conflits fonciers - Moussa Sanogo donne des consignes fermes

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a enjoint le président de l'observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière (Opf) et ses collaborateurs, d'améliorer les performances de cet organe administratif. C'était lors d'une visite qu'il a effectuée au siège de l'Opf, le 17 mai.

Moussa Sanogo a notamment évoqué la nécessité d'accélérer le traitement des plaintes soumises par les usagers, tant au niveau du cadastre que de la conservation foncière, et demander que cet outil de bonne gouvernance soit vulgarisé pour que la majorité des Ivoiriens puissent y recourir.

Par ailleurs, concernant le traitement des plaintes qui dépassent la compétence de l'Opf, le ministre a recommandé la collaboration avec d'autres administrations, par voie électronique.

Dans ses précisions, Moussa Sanogo a indiqué que la création de l'Opf a été motivée par le souci " d'améliorer le climat des affaires, mais au-delà, la vie des citoyens. L'idéal, c'est de faire en sorte que toutes interactions soient dématérialisées. Au niveau administratif, s'il y a des situations qui concernent des agents qui auraient manqué à leurs devoirs, ils devront rendre compte de leurs actes ".

Auparavant, le président de l'Opf et conseiller technique, Kamagaté Daouda, a fait un bref bilan des dix mois d'existence de l'Opf. Selon lui, l'observatoire dont les activités ont été officiellement lancées en juillet 2021 a reçu 306 plaintes dont 246, soit 80% des plaintes, ont été jugées recevables et 60, soit 20%, non recevables.

L'observatoire est un organe administratif de veille permanente et un instrument d'aide à la prise de décision pour l'amélioration de la qualité du service rendu à l'usager par les services du Cadastre et de la Conservation foncière.

Entre autres prérogatives, l'Opf fait des recommandations sur les dysfonctionnements dont il est saisi dans l'exécution des services offerts en matière foncière par l'Administration fiscale à ses usagers ; et fait des recommandations de réforme visant l'amélioration du fonctionnement des services de la conservation foncière et du cadastre.