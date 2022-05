Congo-Brazzaville: ARTs plastiques - La bande dessinée congolaise amenée dans des écoles

Rendre visible et accessible la Bande dessinée (BD) congolaise, c'est l'objectif fixé par l'espace Nsana-art Butsiêlé et le collectif " Dikouala Bulles" en lançant; en avril dernier, la première semaine de la BD dénommée " Bulle mosi".

Plusieurs activités, parmi lesquelles le concours de la BD scolaire sur le thème "Non à la violence en milieu scolaire" destiné aux élèves, ont été retenues pour cet événement qui s'étendra jusqu'en octobre prochain dans les écoles de Pointe-Noire et de Brazzaville.

Rendez-vous dédié à la célébration de la BD congolaise dans les écoles (primaire, collège et lycée), la semaine de la BD "Bulle mosi" (une bulle en français) est organisée par l'espace Nsana-art Butsiêlé et le collectif "Dikouala Bulle". Elle réunit des auteurs de la BD basés à Pointe-Noire. A travers cet événement, les deux structures entendent vulgariser et promouvoir la BD congolaise en milieu scolaire; susciter et stimuler les élèves à la lecture et l'écriture; découvrir et encourager les jeunes talents. "Bulle mosi" se déroule à travers différentes activités devant permettre de rendre la BD congolaise visible et accessible à tous (expositions, ateliers, dédicaces, rencontres et débats, battle de dessin avec les artistes du collectif Dikouala Bulles).

Au nombre des activités retenues figure aussi le concours de la BD scolaire consistant en la réalisation d'une BD sur le thème "Non à la violence en milieu scolaire". La compétition, dont les inscriptions ont été lancées le 25 avril dernier, se fait en trois catégories (primaire, secondaire et lycée). Les élèves intéressés peuvent s'inscrire et déposer leurs plus belles planches et illustrations à la direction de leur école ou les envoyer par mail : nsana_arts@yahoo.fr. La date limite de dépôt est fixée au 25 octobre. "Bulle mosi" donne la possibilité aux élèves d'échanger avec des bédéistes du collectif Dikouala Bulles pour découvrir leur parcours et leurs travaux, les différentes étapes de la réalisation d'une BD et de mettre leur imagination et leur créativité en exergue.

La semaine de la BD se déroulera à Pointe-Noire et à Brazzaville avec possibilité de s'étendre dans d'autres villes et localités du pays, a indiqué Jussie Nsana, promotrice et directrice artistique de l'espace Nsana-art Butsiêlé, structure initiatrice du projet collectif Dikouala Bulles, une organisation née de la volonté de mettre en avant le neuvième art congolais et de travailler à rendre la BD congolaise visible et accessible à tous, a t-elle expliqué. " A l'instar des femmes qui vendent le poisson à la criée, notre ambition est d'amener la BD dans les quartiers et les habitations comme ce poisson hareng dit "Dikoula" qui envahit les quartiers. Notre démarche est motivée par cette volonté de rendre visible la BD congolaise et, partant, des jeunes dessinateurs", a indiqué Jussie Nsana.

Professeure d'art plastique, passionnée de dessin dès son plus jeune âge, Jussie Nsana est diplômée de l'Ecole nationale des beaux-arts de Brazzaville. Première femme bédéiste congolaise, elle est une des auteurs de la BD "Chronique de Brazzaville" publiée aux éditions l'Harmattan BD. La plasticienne consacre une bonne partie de son temps à transmettre son savoir-faire et son amour pour l'art aux enfants et aux jeunes de la place.

Notons que " Bulle mosi " est aussi un événement qui annonce les rencontres itinérantes avec la BD congolaise dénommée " Dikouala bulle " qui connaîtra sa quatrième édition en novembre prochain, à Pointe-Noire et à Brazzaville.