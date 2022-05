Congo-Brazzaville: Zones économiques spéciales - De nouveaux fondements pour l'industrialisation

Après cinq ans de léthargie, l'Agence de planification, de promotion et de développement des Zones économiques spéciales (APPD-ZES) a tenu la session inaugurale de son Conseil d'administration, le 18 mai à Brazzaville.

Créée en 2017, l'APPD-ZES est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Instrument d'opérationnalisation des ZES, cet organe a été mis en place pour favoriser la diversification de l'économie nationale en entraînant de nouveaux fondements de l'industrialisation du pays. Ainsi, la tenue de sa session inaugurale marque le lancement effectif de ses activités qui visent à réaliser les objectifs de la planification, la promotion et le développement des ZES au Congo.

" Le contexte international est marqué ces temps derniers par la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus ainsi que le conflit entre la Fédération de Russie et l'Ukraine qui affectent le climat géostratégique et géopolitique mondial et font peser de lourdes menaces financières et alimentaires en même d'affecter les économies exportatrices des ressources naturelles comme celle de notre pays. Cette situation nécessite la mise en œuvre des stratégies fortes de résilience et de diversification économique ", a déclaré Catherine Embondza Lipiti, présidente du Conseil d'administration, à l'ouverture de la session inaugurale.

Après la mise en place de l'arsenal législatif et réglementaire des ZES, les membres du Conseil d'administration ont approuvé, au cours de cette session, les documents juridiques et techniques qui permettront le fonctionnement normal de la structure.

" Pour administrer les ZES, le gouvernement s'est doté, par voie législative, de l'Agence de planification, de promotion et de développement des ZES, par loi n°25-2017 du 9 juin 2017 ", a indiqué Dieudonné Roch Massoyi-Eteka, directeur général de l'agence.

A l'issue des travaux, les documents administratifs et financiers de l'agence ont été adoptés, pour certains après amendements.

Manque de ressources humaines et financières

Le Conseil d'administration a émis des réserves sur l'adoption du point financier de l'exercice 2021 ainsi que le projet de budget 2022. A cet effet, IL a proposé la tenue d'une session extraordinaire au plus tard le 30 juin, au cours duquel seront examinés le bilan d'inventaire et le projet de budget exercice 2022.

Le point relatif à la situation actuelle de l'APPD-ZES, qui est en insuffisance de ressources humaines et financières, a été soumis à l'examen des membres du Conseil d'administration. Concernant les ressources humaines, l'agence ne compte que six agents dont un directeur général. Le Conseil d'administration a également déploré le manque de ressources financières, pour le cas d'espèce " la dotation initiale ". Ce capital initial permettrait à l'agence de mener à bien sa mission en vue de contribuer au développement des ZES de Pointe-Noire, Ignié, Oyo-Ollombo et Ouesso.

Notons que l'APPD-ZES a pour entre autres missions d'élaborer l'ensemble des études, des plans généraux, techniques, économiques et financiers se rapportant à la conception, à l'aménagement et à la réalisation des ZES. Figurent aussi au rang de ses missions la gestion du guichet unique et la promotion des ZES de concert avec les administrations concernées.

En matière de développement, cette agence est chargée d'accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières.

Après cette session qui a marqué la fin du processus de création de l'agence, le Conseil d'administration a sollicité du gouvernement l'allocation de la dotation initiale pour permettre l'opérationnalisation de l'APPD-ZES. De même, il sollicite le recrutement d'un personnel en adéquation avec les ressources et aussi en conformité avec le plan d'embauche.