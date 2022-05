Madagascar: Autosuffisance alimentaire - Concertation nationale du 16 au 18 juin au CCI

Conformément à ce qui a été annoncé par le président Andry Rajoelina la semaine dernière, une concertation nationale sur l'agriculture et l'élevage aura lieu au Centre de Conférence Internationale d'Ivato les 16 - 17 et 18 juin prochain.

La décision a été prise durant le Conseil des ministres d'hier. L'organisation de cet évènement de grande envergure a été confiée au Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, le Ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, ainsi que le Ministère de l'Industrialisation du Commerce et de la Consommation. L'objectif étant d'élaborer une stratégie adéquate pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.

Faire de Madagascar un grenier à riz de l'Océan Indien et de l'Afrique. Tel est le mot d'ordre, selon le président Andry Rajoelina. L'objectif de cette concertation nationale vise aussi à promouvoir l'agri-business. Si l'on se réfère au rapport du Conseil des ministres, la rencontre consistera à mettre en relation les propriétaires fonciers avec les investisseurs nationaux, ainsi que d'élaborer et mettre en oeuvre des projets d'investissement pour chaque terrain identifié à vocation agricole dans les domaines privés de l'Etat et créer des emplois, notamment pour les jeunes, à travers la mise en œuvre du mécanisme titre vert. Sont appelés à participer à cet évènement les opérateurs économiques, les propriétaires de terrains, les collecteurs, ainsi que les groupements de producteurs.