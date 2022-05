Madagascar: Tulear / Atelier sur les droits de l'homme(dh - Les Droits Civils Politiques (PIDCP) et les Examens Périodiques Universels (EPU) sont-ils respectés ?

En 1971, Madagascar avait ratifié le Pacte International (DCP) suivi des trois Examens. C'est ainsi que notre pays est évalué par les autorités mondiales compétentes. Progression ou régression en matière de DH ?

Plusieurs associations de sociétés civiles de la région Atsimo-Andrefana ont suivi un atelier sur les droits des femmes, de l'enfant, des personnes en situation de handicap, puis sur les droits des élections existantes et des travailleurs, le 16 mai à l'hôtel Le Palétuvier. Des sujets brûlants d'actualités ont été évoqués pour motiver les participants de la société civile. Le but était de s'assurer qu'ils soient conscients de leur environnement sociétal et politique, pour agir et répondre en cas de non-respect des droits de l'Homme.

Les ateliers sur les droits de l'Homme se suivent mais ne se ressemblent pas. Les grandes villes des six ex-Provinces ont été touchées par les formateurs de l'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture). La restitution générale aura lieu dans la capitale, à la fin mai.

Malgré le sérieux de ces ateliers sur les droits de l'Homme, le phénomène des vindictes populaires persiste. Le message ne passe pas. La population n'a pas confiance en l'administration et la justice, constatant l'injustice " des deux poids, deux mesures ". Les tribunaux sont pointés du doigt. La corruption gagne de plus en plus de terrain. Faut-il changer de cibles pour les sensibilisations ?