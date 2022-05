Madagascar: Lutte contre les violences - Le recensement des personnes atteintes d'albinisme en cours

Une association regroupant les personnes albinos a été mise en place. La sécurité, l'employabilité et le recensement de ce groupe vulnérable figurent parmi ses missions.

Les agressions de personnes albinos se sont multipliées de manière alarmante ces dernières années. Cette vague sans précédent d'attaques a créé un climat de terreur parmi les membres de ce groupe et leurs proches qui craignent constamment pour leur vie. Pour faire entendre leur voix, une association a été mise en place avec une antenne régionale dans chaque grande ville du pays dont celle de Mahajanga qui vient d'être lancée cette semaine. " Dans un premier temps, nous allons tout d'abord procéder à l'identification des albinos ainsi que leur localisation à travers un recensement. Cette opération permet de faciliter le contact avec eux lorsque des opportunités d'emplois se présentent ", argue Soja Ramiandrisoa Fulgence, président de cette association.

Sensibilisation. Outre les formes de violence extrême, les personnes atteintes d'albinisme sont également victimes de discriminations généralisées au sein de la société et notamment d'insultes et d'exclusion concernant certains services publics essentiels. Les campagnes d'éducation et de sensibilisation peuvent pourtant contribuer à la lutte contre la superstition et la stigmatisation associées à l'albinisme. C'est dans ce sens que cette association prévoit de renforcer davantage la sensibilisation de masse. " Les personnes souffrant d'albinisme doivent être considérées comme un groupe à part entière ayant des besoins spécifiques et nécessitant une attention particulière. Ces agressions font de nombreuses victimes, celles qui survivent ainsi que leurs familles subissent de graves traumatismes ", renchérit-il. L'apparence physique des personnes souffrant d'albinisme est souvent l'objet de croyances et de mythes erronés découlant de la superstition, ce qui favorise leur marginalisation et leur exclusion sociale, qui à leur tour donnent lieu à toutes sortes de stigmatisations et de discriminations.

Éducation. L'albinisme continue d'être profondément mal compris, aussi bien sur le plan social que médical. Les formes de discrimination auxquelles doivent faire face les personnes atteintes d'albinisme sont interdépendantes. Leur droit à l'éducation par exemple est affecté par leur déficience visuelle qui les contraint parfois à abandonner l'école. Un niveau d'éducation faible peut à son tour déboucher sur le chômage et entraver leur droit à un niveau de vie approprié, les reléguant ainsi souvent à la pauvreté.