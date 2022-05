Madagascar: Ivato - Des piétons fauchés par un 4×4, un mort et six blessées

Ivato, une voiture folle fauche une gargote et des piétons, et fait un mort. Un homme est mort et six personnes ont été blessées après qu'un véhicule ait fauché des piétons et une gargote se trouvant tout près de Sarimasina Ivato, hier vers 13 heures.

L'homme de 75 ans, un client, a été grièvement blessé et a succombé à ses blessures sur la route vers l'hôpital. "Un homme a été confirmé mort et six blessés ont été conduits à l'hôpital", a indiqué la gendarmerie. D'autres personnes, légèrement blessées, ont été soignées sur place.

Selon les informations recueillies sur place, la voiture 4×4 a eu une défaillance au niveau du système de freinage, ce qui a provoqué l'accident. Selon les explications au niveau des forces de l'ordre, la voiture 4×4 de marque Ford, venant de l'aéroport d'Ivato, roulait à vive allure. Elle a dépassé un taxi-be puis a esquivé une moto venue en sens inverse pour finalement se renverser au niveau de la gargote. "Le 4×4 a d'abord heurté le trottoir, avant de percuter une table de la gargote et de faucher ses clients et des piétons", selon un témoin oculaire.

La violence de l'accident a été telle que des témoins ont semblé avoir entendu une "bombe". Des témoins présents sur les lieux ont évoqué une accélération de la voiture. Le jeune homme au volant de son véhicule a quant à lui évoqué une défaillance technique. Il a été arrêté par les éléments de la gendarmerie et mis en garde à vue depuis hier.