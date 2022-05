Madagascar: Orange Madagascar - Onze nouvelles Écoles Numériques déployées

Orange poursuit le déploiement des Écoles Numériques à Madagascar.

Onze nouvelles Écoles Numériques ont été déployées au cours des dernières semaines, portant le nombre total de ces établissements scolaires numériques déployés à Madagascar à 168. Le programme " Écoles numériques " est initié par Orange Solidarité Madagascar, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Parmi les nouvelles Ecoles Numériques déployées depuis début mai dans le pays, on peut citer, entre autres, les Écoles Primaires Publiques (EPP) d'Alarobia Manandriana, d'Ambatofinandrahana, de Maherifody Sambava et d'Ambohitrimo ainsi que du CEG Fiaferana. L'EPP Soavinandriana et le CEG Anosibe Ifanja bénéficient également désormais du même programme. Ce qui permet à la région Itasy de disposer actuellement de cinq Écoles Numériques.

Égalité des chances. Il est à noter que chacune de ces nouvelles Écoles Numériques ont été dotées d'un kit numérique composé de tablettes, d´un serveur Raspberry, de laptop, de vidéoprojecteurs, de speakers et de casques. Le personnel enseignant a bénéficié en même temps d'une formation à l'utilisation du matériel, dispensée par les salariés bénévoles d'Orange Madagascar.

" À travers le Programme Écoles numériques, Orange Madagascar s'engage fortement en faveur de l'inclusion numérique, et contribue à la réduction de la fracture numérique, à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, à favoriser l'égalité des chances des élèves en matière d'éducation numérique, quel que soit leur lieu de vie ou leur origine sociale ", a expliqué Benja Arson, président d'Orange Solidarité Madagascar.

L'objectif du programme " Écoles Numériques " est de faciliter l'imprégnation du programme éducatif en ajoutant du contenu numérique dans les classes primaires et secondaires. Le programme utilise une méthode ludique et efficace par le numérique, afin de permettre aux élèves d'enregistrer de meilleurs résultats. Il faut savoir que depuis 2014, plus de 7.000 tablettes ont été remises à 168 écoles réparties dans les 23 régions de Madagascar.

Le choix des établissements scolaires bénéficiaires du programme a été validé par le ministère de l'Education nationale. Ces écoles collaborent déjà avec Orange ou sont parrainées par les salariés d'Orange Madagascar et/ou les associations partenaires. Le ministère apporte également son soutien en ce qui concerne la proposition de contenus en lien avec le programme scolaire officiel à Madagascar. Pour l'année scolaire 2021-2022, 30 nouveaux établissements scolaires seront dotés chacun d'un kit numérique. Deux écoles non électrifiées disposent d'un kit adapté pour que les équipements restent fonctionnels.