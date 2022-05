Afrique de l'Est: Madagascar-BAD - Un nouveau cadre de partenariat pour la période 2022 - 2026

Les infrastructures routières figurent parmi les domaines de concentration de stratégie-pays de la BAD pour Madagascar.

Au beau fixe. Les relations entre la Banque Africaine de Développement et Madagascar se poursuivent dans la normalité. Une nouvelle étape vient d'être franchie avec l'approbation par le Conseil d'Administration de la BAD du nouveau cadre de partenariat pour Madagascar.

Une belle perspective, en somme pour l'économie de Madagascar puisque pour ces cinq prochaines années, les interventions de la BAD vont se concentrer sur deux domaines prioritaires.

Déterminée

Il s'agit, d'une part du développement des infrastructures d'énergie et de transports pour soutenir la croissance inclusive, et d'autre part du soutien à la transformation de l'agriculture et au développement de l'industrie manufacturière. " Le nouveau document a été élaboré dans un cadre participatif comprenant les autorités gouvernementales, le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement de Madagascar. La stratégie est alignée sur le Plan émergence de Madagascar dont la vision à long terme est de faire du pays, une économie potentiellement émergente à l'horizon 2030 ", indique un communiqué de la BAD.

Saluant l'approbation de la nouvelle stratégie, Adam Amoumoun, responsable pays de la Banque africaine de développement à Madagascar a salué l'approbation de la nouvelle stratégie, en soulignant qu'il est important de poursuivre et de consolider le soutien de la Banque au pays. Bref, la BAD est plus que jamais déterminée à soutenir les efforts réalisés pour le développement du pays. Et ce, " en ciblant les domaines à forte valeur ajoutée pour la relance de l'économie et la création d'emplois, la stratégie va répondre aux défis de résilience et d'inclusion sociale et économique des populations ".

Industrialisation

Parmi les domaines de concentration de l'appui de la BAD figure l'industrialisation. " Le premier domaine prioritaire de la stratégie est relatif à l'accélération de la transformation structurelle de l'économie, soutenue par l'industrialisation afin de créer des emplois décents et verts et de remédier aux défis de la fragilité. Pour y parvenir, la Banque entend concentrer son action au renforcement de la compétitivité de l'économie et à l'amélioration de la qualité de vie en favorisant la création d'emplois, grâce à des projets de développement des infrastructures d'énergie et de transport résilientes et sobres en carbone. L'accent sera mis sur le soutien à l'innovation afin de favoriser le développement de ressources énergétiques renouvelables et d'infrastructures de transport durables .

Le second domaine prioritaire ciblera l'environnement des affaires. " La Banque envisage de soutenir la création de conditions favorables à l'investissement privé dans l'agriculture et dans l'industrie afin de stimuler la croissance et la création d'emplois verts et décents. Une attention particulière sera accordée au renforcement de la diversification géographique du commerce par l'intégration régionale et la promotion de l'économie circulaire dans les chaînes de valeur agricole et de technologies d'industrie verte. La Banque africaine de développement soutient la mise en œuvre de politiques visant à aider le pays à mieux tirer parti de l'Accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en fournissant au marché africain des produits industriels compétitifs ".

Catalyseur

La Banque africaine de développement fera plus qu'un simple financement. En effet, pour la mise en œuvre du document de stratégie-pays 2022-2026, elle renforcera son positionnement en tant que catalyseur afin de mobiliser des ressources supplémentaires pour soutenir le développement de Madagascar. " Étant donné le rôle que le secteur privé devra jouer dans le processus de transformation structurelle, d'industrialisation et de création d'emplois décents et verts, la Banque mobilisera ses instruments de garantie (garantie partielle de risque et garantie partielle de crédit) pour attirer les financements du secteur privé ". À noter qu'à la date du 17 mai 2022, le portefeuille actif du groupe de la BAD pour Madagascar compte 20 opérations, avec des engagements de plus de 716 millions de dollars américains. Les secteurs couverts sont : le transport (49%), l'énergie (24,9%), l'agriculture (13,5%), la gouvernance (6,2%), l'industrialisation (6,0%), l'eau et l'assainissement (0,3%) et enfin l'environnement (0,1%).