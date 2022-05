Madagascar: Andry Rajoelina - " Soins et médicaments gratuits pour les personnes âgées "

Le président de la République Andry Rajoelina a montré sa volonté d'accorder des soins particuliers aux personnes âgées durant la première émission

" À vous la parole " de Midi Madagascar et du Gazetiko d'hier. " Vous savez très bien que j'aime beaucoup les personnes âgées, et connaissez mes soins particuliers pour eux ", a-t-il indiqué tout en soulignant toutes ses réalisations durant la Transition. " Les séniors ont une place importante au sein de la société et nous savons très bien que durant la Transition j'ai mis en place des centres de rencontre et de loisir pour des eux dans beaucoup de régions, comme à Ankazobe, à Anjozorobe, à Ambositra, à Fenerive Est, à Sainte Marie ou encore à Maroantsetra ", a enchaîné le locataire d'Iavoloha.

À l'approche de la fin de son mandat, Andry Rajoelina a encore des projets pour ces personnes du troisième âge. Même si ces projets sont déjà très répandus dans les pays développés, ce sera une autre avancée et une marque de considération pour les zoky olona qui occupent une place importante dans le Fiarahamonina malagasy mais qui subissent depuis ces dernières décennies les conséquences de l'appauvrissement du pays, des difficultés économiques et de la dégradation de la société. " Ce que nous allons mettre en place avec le ministère de la Santé publique sont les soins gratuits pour ces personnes.

Pour les séniors, dans les CSBII et les centres, s'ils ont plus de 70 ans nous allons leurs octroyer des cartes vertes pour qu'ils puissent bénéficier gratuitement des soins et des médicaments ", a indiqué le chef de l'Etat. " Le ministère de la Population a également des activités pour eux durant la fête nationale, pendant l'hiver, à noël et lors des occasions exceptionnelles ", termine-t-il.