Ile Maurice: Nudistes

Un phénomène étrange frappe actuellement Maupauvre, petite île située dans l'océan Indien. Une nuée d'hommes et femmes, plus nus que des vers, ont été aperçus dans les rues, de Roches-Noires à Petit-Paquet en passant par Curepipe et autres villes et villages. Nous avons tenté de mettre à nu ce mystère.

En centre-ville, sorti de nulle part, nous croisons la route de Bobby, qui a les coquilles à l'air. Il est tout excité, ne sait plus sur quel pied danser. Interrogé sur sa nudité, il peine à s'expliquer, s'embrouille ; se contentant de dire que sa chère et tendre, celle qu'il surnomme son "hommelette baveuse", ne lui donne que des œufs à manger depuis plusieurs mois. "To human is err. Enfin, to err is human", ressasse-t-il sans arrêt, la tête dans les nuages.

Plus loin, notre route croise celle de Michaël, qui n'hésite pas à brandir son aubergine à la face de tout le monde. Pourquoi les gens se promènent-ils en tenue d'Adam et d'Eve, demande-t-on de but en blanc. "Vous êtes comme une chayotte dans le dholl", lâche l'homme, sans nuancer ses propos.

Pour en savoir davantage sur cette curieuse épidémie, nous nous tournons vers d'autres Maupauvriens, qui éclairent finalement notre lanterne éteinte. "Vous voyez ces endroits-là, qu'on appelle des supermarchés ? Des marchés ? Des stations-service ? Ou rant ladan abiyé, ou sorti touni", confie Madame Nitou, qui ne porte pour unique vêtement que son masque anti-Covid. "Telman lavi inn ser, nou tou pe galoup touni lamé dans pos vid", conclut-elle, en agitant son porte-monnaie, tout nu lui aussi.