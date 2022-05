Gabon: Pierre-Emerick Aubameyang prend sa retraite internationale

L'attaquant gabonais du FC Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière internationale. Auteur de 30 buts en sélection, il avait atteint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations en 2012.

" Après 13 ans de fierté à représenter mon pays, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière internationale. Je tiens à remercier le peuple gabonais et tous ceux qui m'ont soutenu dans les bons comme les mauvais moments ", écrit Pierre-Emerick Aubameyang dans une lettre adressée à la Fégafoot, qui salue " l'immense carrière et la régularité au haut niveau de celui qui a su vendre, grâce à son professionnalisme, l'image du Gabon dans le monde ".

" Je remercie mon père qui m'a donné envie de faire comme lui "

" Je garderai beaucoup de bons souvenirs, comme le jour où j'ai fait mes débuts à Omnisports, ou le jour où je suis revenu du Nigeria avec le Ballon d'Or Africain. Et le partager avec tout le monde a été un moment inoubliable. Je remercie notre président, Son Excellence Ali Bongo Ondimba qui a toujours soutenu les Panthères et a toujours œuvré pour que le football évolue dans notre pays. Je tiens également à remercier tous mes entraîneurs, staff et joueurs que j'ai croisés durant cette course. Enfin, je remercie mon père qui m'a donné envie de faire comme lui, en espérant l'avoir rendu fier en portant nos couleurs ", indique l'ancien joueur de Saint-Étienne de 32 ans.

En 73 rencontres, Aubameyang aura inscrit 30 buts pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection. Aubameyang a atteint les quarts de finale de la CAN en 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale. Il n'a jamais réussi à qualifier son pays pour la phase finale de la Coupe du monde. En janvier dernier, il n'a pas disputé le moindre match lors de la CAN au Cameroun après avoir été testé positif au Covid-19.

Le Barça a recruté début février 2022 le Gabonais, laissé libre par Arsenal où il était en disgrâce, le club anglais ayant accepté de résilier son contrat " par consentement mutuel " pour économiser son mirobolant salaire, estimé alors à 15 millions de livres par an (18 M EUR). L'attaquant a inscrit 13 buts en trois mois pour le club catalan depuis son arrivée.