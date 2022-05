Afrique Centrale: Le Gabon adopte à son tour le passeport de la Cémac

Après dix ans de tergiversation, les autorités gabonaises ont décidé d'adopter, le 15 mai, le passeport de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale (Cémac).

Les Gabonais disposeront désormais du nouveau document qui leur permettra de circuler librement dans les six pays qui composent l'organisation sous-régionale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad).

" On n'a pas trainé le pas, c'est un long processus. Lorsque l'on doit s'arrimer à des normes, il y a des critères de convergence qu'il faut pouvoir respecter. C'est pour cela que l'on a pu observer tous ces longs détails ", a expliqué le patron de la Direction générale de la documentation et de l'immigration du Gabon, Bernard Gnamankal.

Le nouveau passeport biométrique est considéré comme plus fiable car disposant d'une " puce plus sécurisée qui comporte une page de données en polycarbonate, une des dernières technologies en la matière ", a confié Eddy N'Gaba, directeur des systèmes d'information à la Direction générale de la documentation et de l'immigration du Gabon.

" Je dois vous avouer que grande était ma gêne, de m'entendre dire, à chaque réunion de la Cémac, que mon pays, le Gabon, était le seul à ne pas disposer du passeport biométrique Cémac ", a indiqué le président de la Commission de la Cémac, après la signature officielle des documents d'homologation.

Les premiers passeports seront délivrés aux usagers qui en feront la demande dans les prochains jours. Cependant, en plus de ce passeport, les citoyens de la Cémac devront demander un visa et une carte de séjour pour résider dans un pays membre au-delà de quatre-vingt-dix jours. Les passeports en circulation restent valables jusqu'à leur expiration, a indiqué le ministre de l'Intérieur du Gabon.

Contrairement aux cinq autres pays de la Cémac, le Gabon délivrera un passeport biométrique de couleur bleue aux réfugiés.

La Cémac est un espace d'environ 45 millions d'habitants, situé en Afrique centrale et regroupant actuellement six pays qui partagent aussi le FCFA comme monnaie d'échange et de paiement.