Gabon: Safe House/ Visiotech - De la sécurité incendie à la télésurveillance...

Chaque jour un peu plus, la technologie évolue et explore plusieurs domaines de la vie de l'homme. De la sécurité incendie à la télésurveillance, en passant par l'anti-intrusion et la vidéosurveillance, Davy Mihindou, Directeur Général de Safe House a présenté le contenu de sa structure aux nombreux agents des entreprises publiques, para-publiques et privées installées au Gabon. Son partenaire Visiotech, par l'entremise de Rafik Bourezak, a également fait de même. C'était ce mercredi 18 mai 2022 à Libreville.

Ils sont nombreux, les représentants des entreprises publiques, para-publiques et privées, venus assister à la présentation des produits de Safe House et Visiotech. Ces deux sociétés exercent dans le domaine de la sécurité numérique. Safe House, selon son Directeur Général Davy Mihindou, " propose un système de sécurité anti- intrusion, sécurité incendie, vidéosurveillance et télésurveillance avec des avantages techniques et technologiques innovants et une facilité d'utilisation défiant toute concurrence. Nous apportons des solutions pour protéger des personnes et des biens, des éventuels incendies qui peuvent subvenir". Et d'ajouter que grâce à un partenariat avec des entreprises ayant fait leurs preuves à l'international, son entreprise acquière une certaine expérience.

Venu présenter son entreprise et ses produits, Rafik Bourezak a dit travailler pour Visiotech. Visiotech, dira t-il, est une compagnie espagnole, basée à Madrid. Elle vend du matériel de sécurité et du réseautique à l'international. "Depuis deux ans, je travaille avec Davy qui m'a invité aujourd'hui pour présenter des produits à des compagnies qui sont intéressées à faire des projets dans le domaine de la sécurité anti- intrusion, sécurité incendie, vidéosurveillance et télésurveillance" soutiendra t-il.

Rafik Bourezak, Manager North Africa de Visiotech a d'ailleurs salué le dynamisme et la compétence, non seulement de Davy Mihindou, mais de ses jeunes employés, qui selon lui, font un travail formidable. "L'avantage, c'est que ces jeunes sont dynamiques. Safe House est une jeune entreprise avec pas mal d'employés jeunes et dynamiques, très compétents. Mon rôle est de les aider à l'expansion" promet-il.

Jeune et dynamique, le Directeur Général de Safe House promet donner le meilleur de lui, tout en agissant au mieux. " Nous avons, en tant que jeune entreprise, besoin d'être accompagnés par des entreprises qui ont déjà une renommée, une expérience et Visiotech est un bon partenaire, parce qu'ils offrent des solutions adaptées à notre réalités au niveau du Gabon" fait -il savoir.

Parlant de l'auto-emploi, le jeune entrepreneur gabonais appelle la jeunesse à rêver, à avoir le courage de poser des actes et de se décider afin de réaliser ce rêve. "C'est un rêve que je réalise car j'ai longtemps hésité . Il faut oser" confessera t-il. Aussi, demande t-il aux autorités gabonaises de faire confiance aux jeunes entrepreneurs nationaux.