Togo: " Crise d'autorité, abus de pouvoir ", Le nouveau chef-d'œuvre aux allures de plaidoyer de Mgr Nicodème Barrigah

" Crise d'autorité, abus de pouvoir ", c'est le titre du nouvel essai de Mgr Nicodème Barrigah Bénissan qui sera dédicacé le 21 Mai prochain à Lomé, au cours d'un café littéraire.

Dans un avant-goût à cette dédicace, le directeur exécutif Céjus - Togo, Dieudonné Kossi, dans un commentaire indique, " J'ai pris le soin de parcourir le bouquin... Il est d'une richesse inouïe. J'y ai énormément appris. Je recommanderais à quiconque de le lire. Pas seulement aux politiques mais nous tous... qui, d'une manière ou d'une autre, peu importe l'origine, sommes dépositaires du pouvoir et/ou, selon les cas, d'une autorité.

L'ouvrage passe au crible les deux notions, esquissant des pistes, convoquant en exemple des épopées (dont entre autres Ghandi et le Seigneur Jésus lui-même), sans, à proprement parler, jouer les pédagogues ou les donneurs de leçons. J'en retiens pour l'heure ceci : humilité, service et exemplarité sont des valeurs incontournables à cultiver par tout dépositaire de l'autorité et/ou du pouvoir, tant à l'échelle familiale, politique ou ecclésiale ".

A tout prendre, il s'agit donc à travers cette œuvre pour Mgr Nicodème Barrigah-Bénissan d'une invitation fraternelle, à la fois universelle et individuelle, pour la restauration de l'autorité dans la charité en vue de bâtir l'humanité en crise de façon inclusive.

Dans un résumé, il est indiqué que " l'autorité est en crise, dit la ritournelle. Car il semble que l'homme moderne, témoin de ses abus, s'en méfie au point d'être partagé entre autorité écrasante parce que dévoyée en abus de pouvoir et autorité absente parce que refusée et contestée.

Entre ces deux extrêmes, ce livre trace, selon la sagesse des anciens, une voie vertueuse parce que médiane. Aucune société, de la famille à l'État, ne peut se passer d'une autorité saine pour la faire progresser dans le sens du bien commun. Et pour y arriver, encore doit-on faire la part entre instruments du pouvoir et vertus de l'autorité, entre logiques de l'expert et exemplarité du modèle. Voici donc un plaidoyer : pour que se lèvent des responsables capables d'aider nos communautés, l'Église en premier lieu, à travers les défis du présent, à relier passé et avenir avec sagesse ".

Né le 19 mai 1963, Mgr Nicodème Anani Barrigah-Bénissan, est Togolais. Diplomate et homme d'Église, il est ordonné évêque d'Atakpamé le 9 mars 2008 avant d'être nommé archevêque métropolitain de Lomé le 23 novembre 2019. Également musicien, auteur-compositeur et écrivain, il a signé de nombreux ouvrages et est lauréat du Grand prix littéraire du Togo (2020) pour sa pièce de théâtre Le Trône royal.