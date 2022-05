Cote d'Ivoire: Les Zinzins du Bonheur célèbre 10 ans au service des populations

L'association caritative " Les Zinzins du Bonheur " fêtera ses dix années d'existence les 21 et 28 mai 2022, à l'espace Yemad de la Riviera Golf à Cocody. Cette organisation apolitique qui s'est donné pour mission d'accompagner les populations, en particulier les plus vulnérables, célébrera cet événement autour d'un panel et d'un gala dénommé " le Gala du Bonheur ".

À en croire Dr Amichia Magloire, président de ladite association, ces activités ont pour objectif de mettre en lumière tous les acteurs de cette structure, entre autres, les pionniers, les bénéficiaires, les bénévoles, les partenaires... Aussi a-t-il fait savoir que les perspectives de l'association pour les 10 années à venir seront présentées au grand public.

Mais l'enjeu majeur de cette célébration reste la collecte de fonds pour la construction d'un Centre d'accueil, d'hébergement et d'encadrement pour enfants démunis et défavorisés. Pour rappel, les champs d'actions de cette association créée en 2012 sont l'éducation, la santé, les loisirs et l'environnement.

Ayant parcouru plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, l'association "Les Zinzins du Bonheur" a, à son actif, de nombreuses réalisations. Elle a également distribué des kits scolaires, construit des latrines et points d'eau pour les écoles. Au niveau de la santé, l'association a organisé des séances de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Sans oublier la caravane du bonheur au profit des centaines d'enfants et des familles démunies, la sensibilisation pour la mobilisation face à l'autisme, la prise en charge des enfants souffrant de l'insuffisance rénale...