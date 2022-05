Afrique: Basket-Ball - All Star Game et Play-off, "une apothéose de feu"

Le championnat national de basket-ball (N1) tire allègrement à sa fin. Ce week-end, au Palais des sports, l'on assistera aux dernières rencontres de la saison régulière. Mais déjà on connaît les équipes qualifiées pour les Play-off.

Ce sont, sans surprise les formations d'Azur, actuel leader du championnat, des Fighters de l'Abidjan basket-ball club (Abc), la Société omnisports de l'armée (Soa), tenante du titre, la jeunesse club d'Abidjan (Jca), les Warriors, l'Association sportive d'Adjamé (Asa), Abi Sniper et le club sportif d'Abidjan Treichville (Csat), chez les Hommes.

Au niveau des Dames, la bataille des play-off se fera avec quatre équipes, la Soa, l'Abc, le Csar et Nca, champion de Côte d'Ivoire en titre. Mais déjà l'équipe fédérale qui a banni de ses habitudes l'improvisation, a rappelé les dates de la suite des événements. En tout cas, les choses vont s'enchaîner à partir du dimanche 29 mai, avec les quarts de finale. Cette phase se poursuivra le lendemain lundi, puis mardi. Ensuite, l'on aura les demi-finales le samedi 4 et dimanche 5 juin. En cas de " Belle ", on jouera le lundi 6 juin.

La finale du championnat national, elle, est prévue pour les 11 et 12 juin. Ici encore si aucune équipe ne sort du lot, on organisera une " Belle", le lundi suivant pour décider. Mais il n'y aura pas que cette phase du championnat qui marquera la saison 2021-2022. Il y a ce " must " du basket-ball local, le " All Star Game " que la Fibb a offert aux férus de la balle orange depuis l'année dernière.

Un All Star Game encore plus " hot " Un All Star Game à l'ivoirienne qui sera encore plus " hot " cette année. Ce sera le samedi 26 mai au Palais des sports de Treichville. Cette fête aura lieu trois jours avant le début des quarts de finale des Play-off de la N1 prévus le 29 mai. Cette fois-ci, la Fédération ivoirienne de basket-ball a décidé d'apporter une touche spéciale.

En dépit du spectacle collectif, notamment le match des étoiles et les concours individuels, elle profitera de cet évènement pour célébrer et récompenser les champions de chaque catégorie de la saison régulière de la N1. Les athlètes qui se seront distingués, ainsi que les arbitres seront également récompensés. Il y aura aussi la désignation du " 5 majeur " de la saison régulière en Hommes, tout comme chez les Dames. A côté de cette innovation de taille, le point culminant du All Star Game 2022 tournera autour des concours de skills, de shoot à 3 points et du slam dunk. Une véritable fête des acteurs du basket-ball à l'honneur des acteurs.