Sénégal: A Ngaparou, un réseau engagé pour la féminisation de la boulangerie

Ngaparou (Mbour) — Le réseau boulanger "Mburu", implanté à Ngaparou, dans le département de Mbour, ambitionne de féminiser ce secteur, tout en contribuant à valoriser les céréales locales.

Ce réseau veut contribuer à la féminisation de ce corps de métier jusque-là réservé aux hommes principalement, selon sa promotrice Isseu Diop Sakho. "Au Sénégal comme ailleurs dans le monde, dit-elle, il est très rare de voir des femmes travailler dans la boulangerie, c'est à dire qui sont carrément dans la production de pain. Notre défi est de féminiser ce corps de métier". Il compte pour cela sur une cinquantaine d'employés, dont la plus grande partie est composée de femmes a-t-elle dit. Madame Sakho intervenait lors de l'étape de Ngaparou d'un voyage de presse initié par l'Agence française de développement (AFD), pour faire découvrir à des journalistes une sélection de projets dont elle a contribué à la réalisation aux côtés du gouvernement sénégalais. Isseu Diop dit n'avoir presque que des femmes pour des tâches jadis exclusivement réservées aux hommes, dont la production où ne travaillent que des femmes dont la moyenne d'âge est de 30 ans.

"Notre cheffe d'équipe dans la production est une femme qui a appris le métier sur le tard. Certaines filles n'ont pas eu besoin de faire des études poussées pour devenir boulangères", a-t-elle expliqué. Mme Sakho a bénéficié du soutien de l'AFD, par l'intermédiaire de la Délégation à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), pour la réalisation de son projet. Celui-ci s'inscrit dans le cadre du Programme de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes (PAVIE), doté d'un financement de 74 milliards de francs CFA, dont plus de 12 milliards de l'AFD.

Sur le terrain, le réseau Mburu a mis en place des kiosques dans des zones stratégiques comme les ronds-points et carrefours de la Petite-côte sénégalaise, des espaces gérés tous par des femmes appelées "Linguères". La promotrice, lauréate du concours "Tremplin Start Up UEMOA", en 2020, compte élargir son réseau avec des antennes à Dakar, dans sa banlieue et dans les régions. "Nous avons déjà une boulangerie au Point E depuis six mois. Prochainement, nous serons à Pikine, Thiaroye, à Keur Mbaye Fall et Bargny à partir de juin", a-t-elle annoncé. Isseu Diop se veut par ailleurs engagée pour la valorisation et la promotion des céréales locales, base de toute la production de sa boulangerie.