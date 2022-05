Congo-Kinshasa: CAF - Florent Ibenge dispute sa 4ème finale en 8 ans ce vendredi à Oyo

C'est un parcours riche d'un digne fils de la République Démocratique du Congo en 8 ans. Après une finale en Ligue de champions en 2014 avec V.Club perdu devant Entente Sportive de Sétif (2-2/1-1), une deuxième au Championnat d'Afrique des nations avec les Léopards de la RDC en 2016 remportée devant le Mali (3-0), puis une troisième en 2018 en Coupe de la Confédération toujours avec V.Club perdu devant Raja Club athlétique du Maroc (4-1/1-3), voici Florent Ibenge de nouveau en finale avec Renaissance Sportive Berkane du Maroc. Il ne lui reste qu'une finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), dont il a frôlé en 2015, éliminé en demi-finales par la Côte d'Ivoire (3-1).

Le technicien congolais et son équipe croiseront donc Orlando Pirates en finale, le vendredi 20 mai prochain, au stade Godswill Akpabio d'Uyo au Nigéria. Ils ont validé leur ticket, en éliminant le Tout-Puissant Mazembe Englebert de la RDC, dimanche, à Berkane, dans un match fou. Une terrible remontada leur a permis de voir la finale. Les Marocains qui s'étaient inclinés à l'aller (1-0) face au TP Mazembe, s'imposent au retour (4-1) à domicile et renversent le score pour une place en finale, au Nigéria.

Les locaux ont été les premiers à se montrer dangereux et cela dès la 10' lorsque la reprise à la volée de Baker El Hellali termine sa course au fond des filets de Saidi Baggio. Dans la foulée et sur une faute défensive de Dayo, Phillipe Kinzumbi, chippe le cuir et adresse un tir qui ne laisse aucune chance à Hamiani Akbi.

En seconde période, le jeu s'intensifie encore plus avec des actions de part et d'autre. Il faut dire que le tournant de la rencontre a été la sortie sur carton rouge du latéral droit du TP Mazembe, Tandi Mwape peu après l'heure de jeu.

Avec une supériorité numérique, les poulains de Florent Ibengue, doublent la marque grâce à leur capitaine, Larbi Naji qui saute plus que tout le monde et de la tête met le cuit au fond des filets de Saidi (79').

Huit minutes plus tard, après visionnage de la VAR, l'arbitre du match Maguette Ndiaye siffle un penalty pour les locaux. Sentence exécutée par Youssef Fahli qui scelle la qualification de la RS Berkane pour la finale.

Dans les arrêts de jeu, Fahli conclu un joli contre marocain et corse la marque pour les marocains. Une victoire qui s'est dessinée en seconde mi-temps pour la RS Berkane, qui retrouvera les sud-africains d'Orlando Pirates en finale de la Coupe de la Confédération Total Energies de la CAF.