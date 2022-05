Maroc: Marrakech-Safi - Lancement de la phase pilote des consultations nationales élargies pour l'amélioration de la qualité de l'école publique

Essaouira — Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement primaire et des Sports a procédé, mercred depuis la région de Marrakech-Safi, au lancement de la phase pilote des consultations nationales élargies pour l'amélioration de la qualité de l'école publique sous le signe "Une éducation de qualité pour tous".

Selon un communiqué du ministère, ces consultations, qui se poursuivront jusqu'à fin juin 2022, visent à établir une feuille de route prévoyant des mesures précises et concrètes afin d'atteindre l'école de qualité, l'ouverture et l'égalité des chances, sachant que le projet de plateforme est soumis aux débats en vue de l'enrichir à travers des propositions auxquelles chacun peut contribuer.

Le ministère a élaboré un projet de feuille de route visant la mise en œuvre des chantiers prioritaires au cours des cinq prochaines années, et qui traduit les recommandations de nombreux processus de concertation publique autour de l'amélioration du système éducatif dans notre pays, et comprend trois leviers majeurs : permettre à l'élève d'acquérir les apprentissages de base et garantir les conditions pour la poursuite du parcours scolaire obligatoire, motiver l'enseignant tout en assurant sa formation et sa contribution à la réussite scolaire de l'élève et mettre à disposition des établissements scolaires modernes et ouverts en veillant à les doter d'une équipe pédagogique jouissant d'un esprit d'initiative, souligne la même source.

Et de poursuivre que ces consultations nationales, dont la phase pilote démarre à partir de la région de Marrakech-Safi, misent sur une participation élargie et une contribution des principaux partenaires du ministère, des composantes de la société civile et des experts concernés par la chose éducative, aux côtés des Marocains du monde, dans le cadre d'une dynamique nationale collective fondée sur l'approche participative élargie, notant que ces consultations visent à déterminer les meilleures pratiques et les expériences innovantes et à faire émerger les idées créatives inhérentes à la chose éducative.

Le ministère a opté au lancement de ces consultations à partir de l'école, avec la participation effective des élèves du cycle primaire, tout en étant à l'écoute responsable de la contribution des différentes composantes du corps pédagogique, des parents et des associations des tuteurs des apprenants, et ce partant de la conviction enracinée que l'environnement interne de l'école est le plus proche des enjeux de l'éducation et des préoccupations et défis de la pratique quotidienne.

Ces consultations prônent de multiples mécanismes d'implication aux niveaux national et local, à travers l'organisation d'ateliers de design fiction et de focus group secondaire ainsi que l'incitation des partenaires pour l'organisation d'ateliers, de séminaires scientifiques et de tables rondes, outre le lancement d'un portail " www.madrastna.ma " pour élargir la participation à l'ensemble des citoyens.

A cette occasion, le ministère appelle tous les acteurs nationaux, y compris les cadres administratifs et pédagogiques exerçant dans le secteur, ainsi que les partenaires, les acteurs de la société civile et toutes les composantes de la société, à l'intérieur comme à l'extérieur du Maroc, et les institutions, publiques ou privées soient-elles, à contribuer de manière responsable à ces consultations nationales pour la construction collective d'une école de demain, "une école publique de qualité pour tous les Marocains".