Maroc: Ouezzane - L'INDH donne une forte impulsion à l'inclusion économique des jeunes

Ouezzane — Une rencontre de communication a été tenue, mercredi au siège de la province d'Ouezzane, à l'occasion du 17è anniversaire de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), lancée par SM le Roi Mohammed VI, en tant que chantier royal ouvert en permanence et levier de développement humain.

Cette rencontre, présidée par le gouverneur de la province d'Ouezzane, Mehdi Chalabi, sous le signe "la phase III, une approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes", s'est déroulée en présence du secrétaire général de la province, du président du Conseil provincial, de parlementaires, présidents des collectivités territoriales, des membres de la commission provinciale et des comités locaux de développement humain, ainsi que des membres du comité provincial de développement économique.

Le thème choisi cette année reflète le rôle pionnier que joue l'INDH en matière de soutien aux catégories sociales vulnérables et de création d'initiatives génératrices de revenu et d'opportunités d'emploi pour les jeunes, notamment le programme 3 relatif à l'amélioration du revenu et l'inclusion économiques des jeunes.

Cette rencontre a porté sur quatre axes essentiels, à savoir la présentation de la phase III de l'INDH, un résumé sur le Programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, le bilan de réalisation des projets du 3è programme (2019-2021), et le plan d'action au titre de l'année 2022.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province a souligné l'importance de la phase III de l'INDH, basée sur une approche volontariste et renouvelée, visant à promouvoir l'impulsion du capital humain et des générations montantes, soutenir les catégories vulnérables, ainsi qu'à adopter une nouvelle génération d'initiatives génératrices de revenu et créatrices d'emplois.

Le Programme d'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, a fait remarquer le gouverneur, a contribué de manière remarquable à la création d'emplois au profit des jeunes et à l'appui de jeunes entrepreneurs, à travers des projets sociaux portant sur la valorisation des chaînes de production, le soutien des petites et moyennes entreprises (PME) et la facilitation de leurs accès au marché de l'emploi.

De même, M. Chalabi s'est félicité du bilan positif du programme III de l'INDH dans le cadre de sa troisième phase (2019-2021), relevant la programmation de 188 projets pour un montant de 18,7 millions de dirhams (MDH), ce qui a permis de créer environ 500 emplois au profit de toutes les communes de la province.

En 2022, a poursuivi le gouverneur, un montant de 7,76 MDH a été alloué à la réalisation de plusieurs projets au profit des jeunes, qui sont actuellement dans les dernières phases d'accompagnement préalable.

A cette occasion, le chef de la division de l'action sociale (DAS) a présenté un exposé détaillé sur la phase III de l'INDH, le Programme d'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, le bilan des projets du 3ème programme pour la période 2019-2021, et le plan d'action au titre de l'année 2022.