Congo-Brazzaville: Livre - Cornellia Massamba s'exprime à travers " Pourquoi moi ? "

L'objectif de Cornellia Massamba, en écrivant son ouvrage de 107 pages, auto édition paru à Benjo Christ Sarlu Impression, c'est de pouvoir, à partir de son expérience, mettre à la disposition de la jeunesse des outils et des informations qui lui permettront d'être suffisamment armée pour affronter les dérives et les nombreux pièges abondamment véhiculés dans la société.

Véritable sonnette d'alarme contre les tentations et les dérives de la vie facile, "Pourquoi moi ? " délivre un message édifiant. Constitué de plusieurs titres, ce livre consacre dans sa partie "La genèse", la vie de l'auteure, née dans une famille de quatre enfants. En tant que benjamine, elle a reçu énormément d'amour de ses parents. Elle avait trois ans à l'époque lorsque ses parents l'ont envoyée en Normandie, en France, chez sa grande cousine Belle.

Cette dernière avait cinq enfants dont la cadette avait un an de moins que Cornellia (l'auteure). Sylvain, le quatrième enfant de Belle, était plus âgé que Cornellia. Les deux jouaient souvent ensemble et Sylvain s'occupait bien d'elle, Cornellia le considérant comme son cousin. Puis plus tard celle qu'on avait surnommée Coco commença par se pervertir suite à plusieurs maux.

Dans "La racine" aux pages 11, 12, 13 et 14, par exemple, l'auteure parle de ses déboires. En revenant des vacances à la Normandie, elle est rentrée avec une nouvelle identité, cet esprit d'addiction qui lui collait à la peau. Elle a commencé à avoir envie de faire comme les adultes et de goûter à l'alcool. Et son père n'était pas content. Leur maison, écrit-elle, était une véritable maison des hôtes où il y avait beaucoup de visiteurs.

Ses parents hébergeaient aussi beaucoup de gens qui quittaient l'Afrique pour d'autres horizons. Parmi eux des adultes et des petits enfants. Son cousin (leur hôte) était plus âgé qu'elle. Le fait de vivre dans la même maison, les deux commençaient à jouer au papa et à la maman. Innocent et ignorant, il palpait ses parties intimes. Au collège, en classe de quatrième, elle commençait avec ses copines Sophie et Alice à fumer des cigarettes Pink Eléphant.

Une autobiographie édifiante

En se référant toujours aux écritures sur le livre d'Ecclésiaste 1 : 17, dans "La racine" , l'auteure atteste que : " Très jeune, nous pouvons voir quel rapport l'enfant pourrait avoir avec l'alcool, la drogue, l'argent ou le sexe opposé. Ne faisons pas de contrepartie avec un enfant. Ce qui était pour moi un jeu était en fait un inceste, une malédiction, un héritage familial. N'hébergeons pas tout le monde, soyons vigilants et prudents. La curiosité n'est pas toujours nécessaire, parfois il est mieux de ne pas connaître pour éviter de tenter les mauvaises expériences. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent ", se référant toujours aux écritures sur le livre d'Ecclésiaste 1 : 17.

Cornellia Massamba a précisé aux "Dépêches de Brazzaville" que son récit est le fruit d'une expérience de terrain, résultant des faits réels et d'un vécu qui ont impacté considérablement sa perception et sa vision de ce monde. C'est fort de cette expérience dont sa chair porte encore des stigmates qu'elle a pensé avoir la légitimité nécessaire pour parler avec autorité et transmettre à la jeunesse ces repères nécessaires pour une meilleure édification de sa personnalité dans un environnement de plus en plus complexe et propice à toutes sortes de dérives comportementales...

Le tout favorisé par l'avènement des réseaux sociaux qui malheureusement jouent un rôle prépondérant dans la vie de cette jeunesse en quête de véritables repères et de modèles véritables.

Son objectif aujourd'hui étant de pouvoir, à partir de son expérience, de mettre à la disposition de la jeunesse des outils et des informations qui lui permettront d'être suffisamment armée pour affronter les dérives et les pièges nombreux, désormais abondamment véhiculées dans les sociétés actuelles. Parmi ces maux, le rêve d'une vie facile ; l'envie du luxe et lucre au détriment des valeurs essentielles que sont la discipline et le travail. " Mon souhait est de permettre l'émergence et la prise de conscience d'une jeunesse congolaise vertueuse, talentueuse et travailleuse.

Le contexte actuel marqué par les révélations des dessous scabreux de la vie rêvée des influenceurs et autres influenceuses de Dubaï (affaire Porta porty) est le prétexte pour moi, de faire comprendre à cette jeunesse que tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'ai été victime de ce que je relate dans cet ouvrage, mais je suis sortie victorieuse de cet engrenage. Tout simplement, parce que j'ai su avec l'aide de Dieu rebondir au bon moment ", a-t-elle déclaré aux "Dépêches de Brazzaville".