Congo-Brazzaville: Journée internationale du vivre ensemble en paix - Des jeunes réunis autour des activités socioculturelles

Célébrée le 16 mai de chaque année, la Journée internationale du vivre ensemble en paix est une occasion pour les Nations unies à continuer d'agir en faveur de la réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable.

En République du Congo, l'événement a donné lieu à l'organisation des activités sportives et socioculturelles. Il s'agit notamment des matches de football, d'une marche sportive, des compétitions de jeu de dame, de scrabble, de nzango et de pétanque ainsi qu'un défilé des sapeurs, organisés au Square de Gaulle par l'association Vumbuka que dirige le conseiller municipal Donald Fylla Saint-Eudes en partenariat avec la Commission nationale pour l'Unesco et le Guide de Bacongo.

Pour la représentante de l'association Vumbuka, Olivia Bumba Fylla, s'unir pour un monde meilleur est une quête permanente. " L'unité, la réconciliation, donc le vivre-ensemble, constituent une voie à sens unique pour la restauration de la paix, la sécurité, le respect du droit de l'homme et le développement. Vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect, de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie ", a-t-elle déclaré.

En effet, au Congo, la Commission nationale pour l'Unesco est le service qui joue le rôle d'organe de consultation, de liaison et d'information. " Elle mobilise et coordonne des partenaires avec la société civile et apporte une contribution substantielle à la réalisation des objectifs de l'Unesco et à l'exécution de son programme ", a expliqué son secrétaire général adjoint, Gervais Ndokekia.

Selon lui, la Journée du vivre ensemble en paix est un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. " C'est l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie ", a conclu le secrétaire général adjoint de la Commission nationale pour l'Unesco.

Notons qu'à travers cette commémoration, les Etats membres sont invités à la paix et au développement durable, notamment en collaborant avec les communautés, les chefs religieux et d'autres parties prenantes, en prenant des mesures de réconciliation et de solidarité et en incitant les êtres humains au pardon et à la compassion.