Congo-Brazzaville: Gouvernance publique - Insuffler une dynamique à l'exécution du PND 2022-2026

Réunis du 16 au 18 mai à Brazzaville, à l'occasion du quatrième séminaire gouvernemental, les ministres ont fait le bilan d'étape des douze batailles engagées depuis mai 2021 avant d'explorer des pistes pour une réforme de l'Etat efficace.

Placé sur le thème " La réforme de l'Etat au cœur de la gouvernance publique pour garantir la mise en œuvre du PND 2022-2026 ", le quatrième séminaire gouvernemental visait un certain nombre d'objectifs. Il s'agissait, entre autres, de faire le bilan des douze mois de l'action du gouvernement; d'avoir une compréhension commune aussi bien de la vision de l'Etat que des orientations politiques du projet de société du président de la République en vue de leur opérationnalisation dans le cadre de la réforme de l'Etat et du Plan national de développement (PND) 2022-2026. Il avait aussi pour objectifs de proposer les mesures spécifiques déclinées en axes stratégiques du plan stratégique de la réforme de l'Etat ; de définir les rôles respectifs des différents acteurs dans le processus de la réforme de l'Etat.

Des objectifs généraux et spécifiques largement atteints. En effet, les communications ont tourné autour des " Défis, enjeux et perspectives de la réforme de l'Etat " ; " La vision de l'Etat ". " Il ressort du bilan des douze mois d'exercice du gouvernement que beaucoup de réalisations ont été faites. Il convient d'insuffler une dynamique à l'exécution du programme d'action du gouvernement et du PND 2022-2026 ; la forte volonté politique exprimée quant à la mise en place imminente des réformes à impact rapide vient de nouveau confirmer l'engagement du gouvernement à intégrer les mécanismes de suivi et d'évaluation dans l'administration publique en vue de l'amélioration de la gouvernance par les résultats ", ont mentionné les participants dans leur rapport.

Les ministres se sont aussi réjouis du fait que les résultats des travaux en groupe ont servi à réactualiser le plan stratégique de la réforme de l'Etat dont les réformes prioritaires à engager sont indispensables à la réussite du PND 2022-2026. " La réforme de l'Etat et celle des collectivités locales longtemps retardées se doivent d'être aujourd'hui plus que jamais au cœur de l'action du gouvernement. Cela permettra de restructurer le paysage administratif et d'accélérer la déconcentration et la décentralisation et ainsi de mieux répondre aux exercices de redressement économique dans notre pays et de lutter contre l'exclusion des collectivités locales ", a conclu le rapport.

Accélérer la mise en œuvre d'une gestion budgétaire fondée sur le résultat

Les recommandations ont, quant à elles, porté sur la mise en place d'un fonds d'appui à la réforme de l'Etat ; l'opérationnalisation de la commission nationale de la réforme de l'Etat, organe technique d'orientation, de concertation, d'impulsion de la politique de l'Etat en matière de réformes ; la formulation d'un cadre de référence fondé sur la vision et les orientations stratégiques du chef de l'Etat.

" Depuis deux décennies, le Congo s'est doté d'un cadre juridique, institutionnel et d'un arsenal de réformes, preuve d'une volonté et d'un engagement politique. Le problème, sans aucun doute, est juste dans la volonté et la capacité de leur mise en œuvre effective et leur utilisation optimale. Cette faiblesse mérite d'être corrigée au moyen de mécanismes de gestion appropriés par les organes et agents administratifs qui ont la responsabilité d'appliquer ces réformes ", ont souligné les participants.

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a indiqué que le séminaire a permis aux membres du gouvernement de se convaincre que d'importantes réformes ont été engagées dans le pays. Elles tardent cependant à être appliquées par manque de courage, de volonté ou simplement de moyens. Selon lui, ce séminaire ouvre de nouvelles perspectives pour le gouvernement. " C'est, d'ailleurs, pour cette raison qu'il nous faut accélérer la mise en œuvre d'une gestion budgétaire ayant pour base le résultat, en amorçant dès l'année prochaine une expérience pilote de ministères qui vont fonctionner sur la base des budgets programmes. Ainsi, nous pourrons davantage optimiser la dépense publique au travers de ce nouveau mode de gestion fondé sur la logique de performance et de transparence ", a-t-il déclaré.

En le projetant, le gouvernement entend d'ici au prochain séminaire identifier les défis majeurs des domaines prioritaires du PND, de les prioriser, de fixer des résultats à atteindre et de veiller à leur application immédiate en vue de leur évaluation rapide. " Ce n'est qu'à travers une planification rigoureuse que nous allons garantir la mise en œuvre réussie du PND ", a précisé Anatole Collinet Makosso.