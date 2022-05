Malawi: Les Œuvres Pontificales Missionnaires soutiennent la foi et la vie de l'Église locale

Lilongwe — La formation dans les séminaires, la formation des catéchistes qui travaillent dans les zones rurales, la construction de salles pour enfants dans les hôpitaux, le matériel didactique pour les enfants dans les paroisses rurales elles-mêmes et la formation continue des laïcs, des prêtres et des religieux ne sont que quelques-unes des activités soutenues par les Œuvres Pontificales Missionnaires au Malawi.

L'Église catholique est arrivée au Malawi en 1901. De 1901 à 1922, il y avait environ sept 7 paroisses. Aujourd'hui, en 2022, il y a presque 180 paroisses et 180 maisons de prêtres, avec presque 100 maisons de religieuses, 8 centres pastoraux, 3 centres catéchétiques, 610 centres catéchétiques et presque 300 prêtres.

"En lisant l'histoire de l'Église d'un point de vue missionnaire, on se rend compte que l'Église catholique au Malawi a pris racine grâce à la prière et à l'offrande promues par les Œuvres Pontificales Missionnaires", explique le père Vincent Mwakhwawa, directeur des OPM au Malawi. "L'Église au Malawi s'est considérablement développée en termes de nombre, d'infrastructures et de spiritualité des gens. Elle est visiblement jeune et dynamique grâce aux efforts de formation des premiers missionnaires et, aujourd'hui, du clergé local qui a été formé et soutenu par les Poms. La plupart des laïcs, des enfants, des jeunes et des vieux participent à la vie et à la mission de l'Église".

Actuellement, l'Église locale dans les communautés rurales dépend des catéchistes qui passent leur temps avec les fidèles pour enseigner la foi, préparer les enfants et les adultes au baptême, préparer les jeunes au mariage chrétien, visiter les malades et les personnes âgées, conseiller les personnes mariées et coordonner les programmes pastoraux. "Sans catéchiste, l'Église locale dans les communautés rurales n'existerait pas, poursuit le père Mwakhwawa, les OPM soutiennent la foi aujourd'hui et pour l'avenir par la formation missionnaire et l'implication des enfants dans la vie de l'Église.